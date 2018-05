Es kommt also noch etwas dazu: Gestern nach Handelsende wurde mitgeteilt, dass das Wirkstoff-Forschungsunternehmen Evotec (ISIN: DE0005664809) aus der neuen Kooperation mit dem US-Biotechunternehmen Celgene über die 65 Millionen US-Dollar Vorab-Zahlung hinaus noch acht Millionen für weitere Zell-Linien erhalten werde. Das ändert nichts an der positiven Entwicklung an sich, zweifellos dürfte manch einer denken, dass es auf diese Summe auch nicht mehr ankommt. Es bleibt der Eindruck: Hier fließt jetzt ordentlich Geld, das Evotec in die weitere Expansion stecken wird. In dieser Hinsicht war Evotec in den letzten Jahren sehr geschickt und zielgerichtet, das dürfte sich wohl kaum ändern. Weshalb sich das Unternehmen auch solide in der Gewinnzone bewegt, was nicht viele Biotechunternehmen von sich behaupten ...

