US-Daten zu Inflation, BIP und Arbeitsmarkt BoC-Zinsentscheid am Nachmittag US-Notenbanker diskutieren am Abend über Volcker Rule

Zusammenfassung:Die weltweiten Aktienmärkte verzeichneten gestern schwere Verluste, da die politischen Turbulenzen in Italien für Unsicherheit sorgten. Der gestrige Kalender war fast leer, daher gab es nichts, was dem Abverkauf für einen Moment hätte entgegenwirken können. Doch am heutigen Handelstag sieht dies wieder anders aus. Der Kalender wird mit Berichten aus Nordamerika überflutet, daher ist bei USD- und CAD-gebundenen Paaren mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen. Außerdem wird sich der Zentralbankvorstand der Fed am Abend (21:00 Uhr) treffen, um Änderungen an der Volcker Rule zu besprechen. 14:15 Uhr | USA, ADP-Bericht zur Beschäftigungsänderung (Mai): Der US-Arbeitsmarkt entwickelt sich bislang sehr positiv und das bestätigen auch die Berichte der letzten Jahre. Die Arbeitslosenquote sank unter 4%, nachdem sie in der Zeit nach der Finanzkrise sogar ein Niveau von 10% erreicht hatte. Die heutige ADP-Veröffentlichung wird möglicherweise nicht so genau beobachtet ...

