Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Outperform" belassen. Sollte die EU - wie in der Presse kolportiert - tatsächlich Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte einführen, wäre die erste Reaktion der europäischen Stahlaktien wohl positiv, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies wäre aber nicht so einfach und der Teufel läge im Detail./edh/tih Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-05-30/13:42

ISIN: LU1598757687