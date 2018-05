Astea präsentiert eine in Kürze erscheinende Neuversion von Alliance Enterprise; Astea-Leitung hält Vortrag über wachsende Kundenprofitabilität



Amsterdam (ots/PRNewswire) - Astea International Inc. (OTCQB: ATEA), weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Field-Service-Management (http://www.astea.com/en/solution-capabiliti es/service-lifecycle-management-solutions/page.aspx) und Mobility (ht tp://www.astea.com/en/solution-capabilities/solution-capabilities/mob ile-workforce-management/page.aspx), gab die bevorstehende Freigabe der neuesten Version von Alliance Enterprise bekannt. Dies wird heute, am 30. Mai, auf dem Field Service Forum (http://www.fieldserviceexcellence.com/) im Novotel Amsterdam City in Amsterdam (Niederlande) stattfinden. Teilnehmer erhalten eine Vorschau auf die neueste Version der preisgekrönten Astea Alliance Plattform für Field-Service-Management und Mobility, deren Freigabe für diesen Sommer geplant ist. Darüber hinaus wird Senior Business Consultant Bart van den Hurk einen Vortrag zum Thema How the Right Customer Experience Can Maximize Customer Profitability (etwa Wie ein positives Kundenerlebnis Kundenprofitabilität maximieren kann) halten.



"Schwerpunkt des Field Service Forum 2018 ist The Future of Customer Engagement (etwa Die Zukunft des Kundenengagements), was optimal mit den kundenorientierten Design-Grundsätzen für die neueste Version unser Alliance-Plattform einhergeht", erklärte Emily Hackman, Global Marketing Director bei Astea International. "Alliance Enterprise befähigt Dienstleistungsorganisationen dazu, dem Kundenbedürfnis nach intuitiven, mobilen, Echtzeit-Interaktionen nachzukommen, so dass die Beziehung mit ihrem Dienstleister transparent, durchschaubar und kontrollierbar ist. Sowohl unser Kundenportal als auch unsere Mobile-App zur Kundenselbstbedienung wurden mit Funktionen wie Terminbuchung, Live-Chat mit einem Dienstleister und der visuellen Ortung à la Uber von am Kundenstandort eintreffenden Technikern optimiert. All dies sind Beispiele für genau die Art der intelligenten Selbstbedienungsinteraktionen, die Kunden heutzutage von ihrem Diensleistungsunternehmen erwarten."



Teilnehmer des Field Service Forum, versuchen Sie der folgenden, von Astea präsentierten Track Session beizuwohnen:



Track 3: How the Right Customer Experience Can Maximize Customer Profitability (Wie ein positives Kundenerlebnis Kundenprofitabilität maximieren kann)



Wer: Bart van den Hurk, Senior Business Consultant



Wann: Donnerstag, 31. Mai 2013, 11:30



Bei der neuesten Version von Alliance, die offiziell unter dem Namen Alliance Enterprise läuft, handelt es sich um die bisher transformierendste Software-Version-Freigabe von Asteas Vorzeigeprodukt. Look und Feel dieser Version wurden vollständig überholt, so dass sie sich nun durch innovative Eigenschaften auszeichnet. Diese wurden konzipiert, um Serviceleistungen mit maximaler Effizienz ausführen zu können, ein optimales, digitalisiertes Kundenerlebnis zu schaffen, die Leistungsfähigkeit von Außendienstmitarbeitern zu optimieren und Organisationen dabei zur Seite zu stehen, im weltweiten Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte mithalten zu können.



Darüber hinaus wird Alliance Enterprise sowohl für Drittmittel als auch Zeitarbeiter erweiterte Planungsfunktionen durch die momentan beliebtesten Mitarbeiterportale bieten. Durch Integration mit den verbreitesten Carriern bietet Alliance Enterprise Just-in-Time Service, um die Lieferungsdaten von Einzelteilen mit den Ankunftsdaten von Technikern zu koordinieren. Alliance Enterprise wird sämtlichen Interessensvertretern innerhalb des Dienstleistungs-Ökosystems einer Organisation optimierte Intelligenz durch verschiedene Medien einschließlich eingebetteter und externer Geschäftsintelligenz, Reporting, Dashboards und Scorecards bieten. Informationen werden über alle neuen systemeigenen Anwendungen und Portal-Oberflächen, die Teil der erweiterten Alliance Mobility-Anwendungen sind, zugänglich sein. Kunden, Crew-Chiefs, Partner, Führungskräfte und Techniker haben durch die Nutzung systemeigener Anwendungen, die auf der preisgekrönten Alliance Mobile Edge-Anwendung aufbauen, nun Zugang zu Businessapplikationen und aufkommenden Technologien.



Folgen Sie dem Meinungsaustausch @AsteaService FieldServiceForum.



Informationen zu Astea International



Astea International ist ein weltweiter Marktführer in den Bereichen Field-Service- und Mobile-Workforce-Management, was die gesamten Bestandteile eines vollständigen Lifecycle-Managements umfasst: Kundenmanagement, Dienstleistungsmanagement, Assetmanagement, Vorwärts- und Rückwärtslogistikmanagement, Mobile-Workforce-Management und Optimierung. Astea Technologie verhilft den weltbeit besten dienstleistungsorientierten Unternehmen zu höheren Umsätzen, während die Balance zwischen Kundenzufriedenheit und Serviceniveau ausgewogen bleibt. Dies wird durch proaktive Kommunikation erreicht, die ein reibungsloses, konsistentes und hochpersonalisiertes Erlebnis während jeglicher Kontaktpunkte mit dem Kunden garantiert. Asteas Lösungsangebot vereint Prozesse, Menschen, Einzelteile und Informationen, so dass sich die gesamte Organisation auf die Schaffung nachhaltiger Werte innerhalb wettbewerbsorientierter, globaler Märkte konzentrieren kann.



www.astea.com. Intelligenter Service. Bewährtes Unternehmen.



© 2018 Astea International Inc. Astea, Astea Alliance, Alliance Mobile Edge, Alliance Enterprise und Just-in-Time Service sind Handelsmarken von Astea International Inc.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/698219/Astea_International _Field_Service_Forum.jpg



OTS: Astea International Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54745 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54745.rss2



Pressekontakt: Emily Hackman Director of Global Marketing 215-682-2500 ehackman@astea.com