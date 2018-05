DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Feiertages Fronleichnam geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.444,18 +0,47% -1,71% Stoxx50 3.074,77 +0,22% -3,24% DAX 12.762,84 +0,76% -1,20% FTSE 7.658,44 +0,34% +0,55% CAC 5.431,86 -0,11% +2,25% DJIA 24.361,45 -1,58% -1,45% S&P-500 2.689,86 -1,16% +0,61% Nasdaq-Comp. 7.396,59 -0,50% +7,14% Nasdaq-100 6.926,54 -0,49% +8,29% Nikkei-225 22.018,52 -1,52% -3,28% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,58 -173

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,79 66,73 +0,1% 0,06 +11,8% Brent/ICE 75,61 75,39 +0,3% 0,22 +15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,54 1.298,88 -0,1% -1,35 -0,4% Silber (Spot) 16,38 16,36 +0,1% +0,02 -3,3% Platin (Spot) 904,30 906,50 -0,2% -2,20 -2,7% Kupfer-Future 3,05 3,06 -0,3% -0,01 -8,3%

Die Ölpreise stabilisieren sich nach der Talfahrt der vergangenen Tage. Marktteilnehmer erwarten, dass das US-Energieministerium am Donnerstag einen kleinen Rückgang seiner Ölvorräte melden wird. Die Veröffentlichung der Daten verschiebt sich um einen Tag wegen des Feiertags Memorial Day am Montag dieser Woche.

Trotz der allgemeinen Krisenstimmung ist Gold nicht gefragt, was Beobachter mit dem starken Dollar erklären. Der Preis für eine Feinunze fällt wieder unter 1.300 Dollar.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Verlusten vom Dienstag dürften sich die Kurse an der Wall Street zur Wochenmitte leicht erholen. Die Blicke der Anleger dürften sich von den politischen Ereignissen in Europa - namentlich der Italienkrise - wegbewegen und auf heimische Konjunkturdaten richten. Vorbörslich wird der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juni veröffentlicht, der als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung gilt. Kurz darauf folgt das Bruttoinlandsprodukt der USA aus dem ersten Quartal in zweiter Lesung. Highlight des Tages dürfte aber das Beige Book der US-Notenbank sein, das um 20.00 Uhr MESZ veröffentlicht wird.

Unternehmensnachrichten sind erneut rar. Monsanto könnte im Fokus stehen, nachdem nun auch das US-Justizministerium der Übernahme durch den deutschen Agrarchemiekonzern Bayer zugestimmt haben.

Am Dienstag nach US-Börsenschluss hat HP Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorgelegt. Der Umsatz übertraf die Erwartungen, während das Ergebnis "nur" im Rahmen der Schätzungen lag. Die Aktie wird im vorbörslichen Handel 0,7 Prozent höher indiziert. Dagegen hat Salesforce.com mit Zahlen und Ausblick positiv überrascht. Der Kurs steigt um gut 5 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-DE 14:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +187.000 Stellen zuvor: +204.000 Stellen 14:30 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 4. Quartal: +2,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 1. Veröff.: +2,0% gg Vq 4. Quartal: +2,3% gg Vq

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Kursdebakel des Vortages stabilisieren sich die europäischen Börsen am Mittwoch. Schützenhilfe kommt vom italienischen Rentenmarkt, wo die Renditen etwas zurückkommen. Im Handel bleibt man trotz der zaghaften Stabilisierungsversuche skeptisch, ob der Ausverkauf ausgestanden ist. Das fundamentale Umfeld bleibe sehr angespannt, weil die politische Krise in Italien weiter brodele. Auch ist der Handelsstreit zwischen China und den USA nicht beigelegt. Energiewerte führen abermals die Gewinnerliste unter den europäischen Branchenindizes an. Aus charttechnischer Sicht habe sich die Lage für den Sektor verbessert, heißt es im Handel. Zudem können sich die Ölpreise etwas erholen. Der Branchenindex der Öl- und Gaswerte in der Stoxx-Welt gewinnt 1,6 Prozent. Unter den Einzelaktien steigen Bayer um 3,8 Prozent, nachdem die US-Behörden die Monsanto-Übernahme genehmigt haben. Im Handel verweist man aber vor allem auf das erhöhte Kursziel der UBS für die Aktie von 130 Euro. Novo Nordisk verlieren 1,2 Prozent im Minus. In der oralen Anwendung hat ein Blutzuckermedikament enttäuschend abgeschnitten. Generell zeigen Pharmawerte aber seit einigen Tagen Relative Stärke, in der Italien-Krise gelten sie als vergleichsweise stabile "Häfen". Der Pharmaindex im Stoxx legt gegen den Trend 0,5 Prozent zu. Nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch die Commerzbank steigen Merck KGaA als um 2,7 Prozent. Für Vivendi geht es an der Pariser Börse um 3,9 Prozent nach unten. Bei der Versteigerung der französischen Fußball-Übertragungsrechte für die Jahre 2020 bis 2024 hat die Vivendi-Tochter Canal+ überraschend den Kürzen gezogen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:33 Uhr Di, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1635 +0,77% 1,1572 1,1559 -3,2% EUR/JPY 126,77 +1,12% 125,87 125,77 -6,3% EUR/CHF 1,1527 +0,74% 1,1487 1,1500 -1,6% EUR/GBP 0,8754 +0,52% 0,8720 1,1480 -1,5% USD/JPY 108,94 +0,32% 108,79 108,80 -3,3% GBP/USD 1,3291 +0,26% 1,3271 1,3270 -1,6% Bitcoin BTC/USD 7.516,39 +0,1% 7.540,02 7.437,25 -45,0%

Der Euro erobert am Mittwoch die Marke von 1,16 Dollar zurück, nachdem ihn die Italienkrise am Dienstag zeitweise bis auf 1,1510 Dollar absacken ließ. Die Gemeinschaftswährung profitiert davon, dass die Anleihespreads zurückgegangen sind. Daneben stützen Berichte, wonach Luigi di Maio, Chef der italienischen 5-Sterne-Bewegung, niemals den Ausstieg aus dem Euro angestrebt hat. Eine nachhaltige Erholung des Euro sei aber nicht zu erwarten, solange Ungewissheit über die italienische Europapolitik herrsche, heißt es von der Commerzbank. Der Yen bleibt derweil als Fluchtwährung gesucht und verteidigt seine Gewinne zum Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte sind am Mittwoch den sehr negativen Vorgaben aus Europa und den USA nach unten gefolgt, ausgelöst von der politischen Entwicklung in Italien. Als weiterer Belastungsfaktor kam der wieder schärfere Ton im Handelsstreit zwischen China und den USA hinzu. Trotz der laufenden Verhandlungen kündigte US-Präsident Donald Trump am Dienstag an, mit den angedrohten Strafzöllen wie geplant fortzufahren und in Kürze eine Liste chinesischer Produkte zu veröffentlichen, die mit Zöllen im Gegenwert von insgesamt 50 Milliarden US-Dollar belegt werden sollen. Favorisiert wurden sichere Häfen wie der Yen und Staatsanleihen - vor allem aus Ländern mit guten Bonitätsnoten. Der feste Yen verstärkte an der Börse in Japan den Druck auf die Kurse - vor allem bei stark exportorientierten Unternehmen wie beispielsweise Honda, Sony und Panasonic. Zu den größten Verlierern bei den Dividendentiteln gehörten wie schon in Europa und den USA Aktien aus dem Bankensektor. Sollte Italien eine größere Krise auslösen, dürften darunter vor allem Banken zu leiden haben. So sind die Kurse italienischer Anleihen in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten, was auch in den Portfolios der Banken seinen Niederschlag findet - vor allem in denen der italienischen Häuser. Sollten diese deswegen Probleme bekommen, droht Ansteckungsgefahr. MUFG verloren 3,4 und Sumitomo Mitsui 1,8 Prozent. In Hongkong ging es im Späthandel für ICBC um 2,1 Prozent nach unten und für Bank of China um 1,7 Prozent. Daneben wurden auch die Aktien von Versicherern verkauft. Hier wurde auf die gesunkenen Renditen der US-Anleihen als Begründung verwiesen. Denn diese beeinträchtigen die Finanzerträge der Versicherer. Dai-ichi Life verloren in Tokio ebenso 2,8 Prozent wie T&D.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten bilden sich am Mittwoch zurück, bleiben allerdings auf einem hohen Niveau. Das wundert nicht, bleiben die politischen Risiken rund um Italien doch hoch. Laut Medienberichten könnte es bereits im Juli Neuwahlen geben, bislang war von Herbst bzw. Anfang kommenden Jahres die Rede gewesen. Dem von Präsident Sergio Mattarella mit der Regierungsbildung beauftragte Carlo Cotarelli fehlt es an der nötigen Unterstützung im italienischen Parlament, zudem scheint er keine Minister zu finden.

Dies könnte für neue Unsicherheit sorgen, kommen doch die eurokritischen Parteien Fünf Sterne und Lega in Umfragen auf zusammen 60 Prozent der Stimmen. Am Mittwoch erholen sich die Kurse an den italienischen Anleihemärkten leicht. Die italienische Zehnjahresrendite liegt knapp unter 3 Prozent und damit unter dem Stand des Vorabends, nachdem sie in der Spitze am Dienstag ein Vierjahreshoch von 3,35 Prozent erreicht hatte. Am Vortag hatten italienische Anleihen den schwersten Ausverkauf seit 25 Jahren erlebt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz übernimmt für 69 Mio Euro 8 Prozent an Africa Re

Die Allianz SE, Europas größter Versicherer nach Börsenwert, steigt beim führenden afrikanischen Rückversicherer African Reinsurance Corporation ein. Allianz und Africa Re mit Sitz in Lagos, Nigeria, haben eine Vereinbarung unterzeichnet, derzufolge Allianz 8 Prozent an African Re übernimmt. Der Kaufpreis beträgt 69 Millionen Euro, wie beide Unternehmen mitteilten.

Deutsche Börse kauft US-Devisenhandelsplattform GTX

Die Deutsche Börse übernimmt die Devisenhandelsplattform GTX von Gain Capital Holdings für 100 Millionen US-Dollar. Mit der Akquisitionen weitet 360T, der Devisenbereich der Deutsche Börse AG, seine Position im globalen Währungsmarkt aus, wie das Unternehmen mitteilte.

Deutsche Börse will investieren und Kosten senken

Beim Investorentag der Deutschen Börse in London dreht sich alles um die Wachstumsstrategie "Roadmap 2020". Der Börsenbetreiber setzt auf organisches Wachstum, will dieses aber auch durch gezielte Akquisitionen ankurbeln. Zugleich sind Investitionen von 270 Millionen Euro in Zukunftstechnologien geplant. Finanziert werden sollen diese unter anderem durch Kostensenkungen von rund 100 Millionen Euro bis 2020.

Aldi und Lidl steigern weiter Marktanteile und Umsatz im britischen Markt

Aldi und Lidl haben im wichtigen britischen Markt in den vergangenen drei Monaten weiter Boden gut gemacht und im Vergleich zum Vorjahr sowohl Marktanteile gewonnen als auch den Umsatz gesteigert. Für die britischen Wettbewerber ergab sich hingegen ein gemischtes Bild in den 12 Wochen per 20. Mai, obwohl alle Marktteilnehmer vom guten Wetter am Maifeiertag, der Hochzeit am englischen Königshof und dem FA-Cup-Finale profitierten.

Isra Vision wächst weiter zweistellig - Übernahmen im Blick

Isra Vision hat im ersten Geschäftshalbjahr sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis zweistellig gesteigert und den Ausblick für das Geschäftsjahr bestätigt. Optimistisch stimmt den Anbieter industrieller Bildverarbeitung und Oberflächeninspektion besonders das Geschäft in Asien und Amerika.

NordLB verdient weniger - Fortschritte bei Abbau Schiffsportfolio

Die Norddeutsche Landesbank hat im ersten Quartal vor und nach Steuern signifikant weniger verdient als im Vorjahr, ist aber beim Abbau des Schiffsfinanzierungsportfolios sowie der Senkung der Verwaltungskosten vorangekommen und hat wichtige Kapitalquoten gestärkt. Für den Gewinnrückgang waren vor allem nicht wieder aufgetretene Sondererträge aus der Fair-Value-Bewertung von Wertpapieren verantwortlich und zu einem kleinen Teil Rückgänge bei Zins- und Provisionsüberschuss.

Uniper-AR empfiehlt Ablehnung von Elliott-Antrag auf Sonderprüfung

Der aktivistische Investor Elliott bekommt für sein Drängen auf eine Sonderprüfung bei Uniper nicht die Rückendeckung des Aufsichtsrates. Der von Elliott kontrollierte Fonds Cornwall hatte für die Hauptversammlung am 6. Juni einen Beschluss über eine Sonderprüfung beantragt, die das Verhalten des Vorstands beim Einstieg des finnischen Konkurrenten Fortum untersuchen soll. Der Aufsichtsrat von Uniper empfiehlt den Aktionären die Ablehnung des Antrags.

Eletropaulo-Board gibt Enel-Gebot aus Preisgründen den Vorzug

Im Rennen um die Übernahme des brasilianischen Versorgers Eletropaulo empfiehlt der Verwaltungsrat den Aktionären aus preislichen Gründen die Offerte der italienischen Enel SpA und nicht das konkurrierende Gebot der Iberdrola SA. In einer Mitteilung heißt es, die Empfehlung könne sich bei veränderten Übernahmeangeboten noch ändern. Die Aktionäre der Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo S/A werden am 4. Juni über den erfolgreichen Bieter abstimmen.

Engie kauft Schweizer Airport-Facility-Manager Priora FM

Der französische Versorger Engie übernimmt den Schweizer Facility-Management-Anbieter Priora FM von der Priora Gruppe. Die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Priora FM ist für das Gebäude- und Infrastrukturmanagement an den Flughäfen Genf und Zürich zuständig, wie die Engie SA mitteilte.

Finanzvorstand der Royal Bank of Scotland tritt ab

Die Royal Bank of Scotland verliert nach vier Jahren ihren Finanzvorstand. Ewen Stevenson werde eine "anderweitige Gelegenheit ergreifen", erklärte die weitgehend staatliche Bank. Ein Zeitpunkt für Stevensons Ausscheiden steht noch nicht fest, er werde aber bis zur Übergabe der Amtsgeschäfte bleiben. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger beginne sofort.

Strabag knackt bei Auftragsbestand erstmals 17-Milliarden-Marke

Großaufträge aus Ungarn, Polen und Deutschland füllen die Auftragsbücher der Strabag SE. Der Orderbestand des österreichischen Baukonzerns wuchs deshalb zum Jahresauftakt um 10 Prozent auf 17,7 Milliarden Euro und knackte damit erstmals die Marke von 17 Milliarden. Strabag-Chef Thomas Birtel sprach von einem "plangemäßen Auftakt" und bekräftigte die Jahresprognose.

Ehemaliger WPP-CEO Sorrell kehrt mit neuer Firma zurück

Der Gründer und ehemalige Chef des Werbeagenturkonzerns WPP, Martin Sorrell, kommt mit einem neuen Unternehmen zurück an den Markt: Der 73-Jährige übernimmt die in London börsennotierte Mantelfirma Derriston, um einen neuen Kommunikationsdienstleister aufzubauen. Die Transaktion erfolgt im Zuge einer umgekehrten Übernahme.

