Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Societe Generale auf "Underperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der starke Kursrückgang europäischer Bankenwerte seit Beginn der politischen Krise in Italien signalisiere, dass die Märkte bereits damit begännen, einen Austritt des Landes aus der Eurozone (Italexit) einzupreisen, schrieb Analyst Jan Wolter in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In diesem Zusammenhang seien außerhalb Italiens vor allem die EU-Branchenvertreter Deutsche Bank, BNP Paribas und Societe Generale risikobehaftet. Allerdings hielten die Ökonomen von Credit Suisse einen Italexit für unwahrscheinlich, ergänzte Wolter./edh/gl Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-05-30/13:50

ISIN: FR0000130809