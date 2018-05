Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-30 / 13:22 *APEIRON ist mit klinischen Daten für zwei Immuntherapie-Programme auf der ASCO-Jahrestagung 2018 vertreten* *Wien, Österreich, 30. Mai 2018 - *APEIRON Biologics AG, ein Biotechnologie-Unternehmen, das neuartige Immuntherapien gegen Krebs entwickelt, gab heute bekannt, dass auf der Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft für klinische Onkologie (ASCO) insgesamt drei Präsentationen zu klinischen Daten von zwei Programmen gezeigt werden. Diese weltweit größte Tagung über klinische Onkologie findet von 1.-5. Juni in Chicago, USA statt und zieht über 39.000 Onkologen aus der ganzen Welt an, um über modernste Behandlungsmethoden, neue Therapien und laufende Kontroversen in diesem Bereich zu diskutieren. In der ersten Präsentation präsentiert Apeiron in der Session "Developmental Therapeutics - Immunotherapy" (4. Juni 8:00 -11:30 CDT) die Ergebnisse einer Phase I-Studie mit ihrem innovativen Projekt einer neuartigen zellulären Immun-Checkpoint Blockade Therapie: "Adoptive cellular immunotherapy with APN401, autologous cbl-b silenced peripheral blood mononuclear cells: Data from a phase I study in patients with solid tumors" (abstract #3055; H.Loibner et al [1]). Bei diesem Ansatz werden Patienten-eigene Immunzellen (mononukleäre Zellen des peripheren Bluts) isoliert und ein _ex vivo_ Silencing des intrazellulären "Master Check-Point" cbl-b in den isolierten Zellen durchgeführt. Die dabei aktivierten Immunzellen werden den Patienten innerhalb eines Tages wieder verabreicht und sollen helfen, Krebs zu bekämpfen. Die Daten aus der abgeschlossenen Phase I-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenen und metastasierten soliden Tumoren zeigen ein gutes Verträglichkeitsprofil sowie erste Signale immunologischer Aktivierung und klinischer Aktivität. In der zweiten und dritten Präsentation ist Apeiron als Mitautor der Abstracts über den monoklonalen Antikörper ch14.18/CHO (Qarziba(R)) zur Therapie des pädiatrischen Neuroblastoms vertreten. Apeiron hat 2017 die Marktzulassung für ch14.18/CHO in der Europäischen Union erhalten. Das Produkt wurde 2016 an EUSA Pharma Ltd global auslizensiert; für die weltweite Vermarktung und Vertrieb sowie für weitere Zulassungen ist EUSA Pharma Ltd zuständig. Details zu den beiden Vorträgen, die beide am Samstag, 2. Juni 2018 von 8:00 - 11:30 Uhr CDT stattfinden, lauten wie folgt: - "Immunotherapy with anti-GD2 antibody ch14.18/CHO±IL2 within the HR-NBL1/SIOPEN trial to improve outcome of high-risk neuroblastoma patients compared to historical controls. "(abstract #10539; R.Ladenstein et al [2]). - "Association of regulatory- and helper-T- cells with inferior survival of neuroblastoma patients treated with long-term infusion of ch14.18/CHO combined with interleukin-2." (abstract #10530; H.Lode et al [3]). Das Unternehmen steht am Stand #21099 für interessierte Besucher und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. *Über APEIRON Biologics AG* APEIRON Biologics AG ist ein privates Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Wien, Österreich, das innovative Produkte in der Immun-Onkologie entwickelt. Das Unternehmen arbeitet an Krebsimmuntherapien, die einerseits auf Antikörper-basierenden tumorspezifischen Ansätzen und zum anderen auf der gezielten Aktivierung des Immunsystems durch neuartige "Checkpoint-Blockade-Mechanismen" beruhen. Informationen finden Sie auf www.apeiron-biologics.com [4], und folgen Sie uns auf Twitter @apeironbio [5]. *Für Kontakte wenden Sie sich bitte an:* *APEIRON Biologics AG* Peter Llewellyn-Davies, CFO/CBO Email: investors@apeiron-biologics.com www.apeiron-biologics.com [4] *Investor Relations* LifeSci Advisors, LLC Chris Maggos T +1 (646) 597 6989 Email: Chris@LifeSciAdvisors.com *Media Relations International* MC Services AG Dr. Claudia Gutjahr-Loeser T +49 89 210 228 0 Email: apeiron@mc-services.eu *Media Relations Österreich:* PR&D - Public Relations for Research & Education T +43 1 505 70 44 Email: contact@prd.at Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: APEIRON Biologics AG Schlagwort(e): Forschung/Technologie 2018-05-30 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 690913 2018-05-30 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=88b4ae811093f5730e9f56095b939be4&application_id=690913&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4fc6a9a6f4e54beb606b131ca80c8537&application_id=690913&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3911a2770cdeb45c471ef99727eac0ad&application_id=690913&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ffde389303a5228ada146d471f3ece58&application_id=690913&site_id=vwd&application_name=news 5: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=410a5c7a4e53f438690f3e10ae6bde71&application_id=690913&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2018 07:22 ET (11:22 GMT)