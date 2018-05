Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rocket Internet von 26,25 auf 26,35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Anpassung des Kursziels für die Beteiligungsgesellschaft resultiere unter anderem aus den Kursentwicklungen von Delivery Hero und Hellofresh, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So lange es unklar sei, wie Rocket seine Mittel investieren werde, dürfte die Aktie am Markt mit einem Abschlag bewertet werden./mf/tih Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-05-30/13:54

ISIN: DE000A12UKK6