FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas und der russische Fußballverband (RFS) haben ihre seit 10 Jahren bestehende Kooperation bis Ende 2022 verlängert. Als Teil der Vereinbarung wird Adidas weiterhin alle RFS-Teams ausrüsten, einschließlich der russischen Nationalmannschaft, die an der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft im Gastland Russland teilnimmt, teilte der Herzogenauracher Sportartikelhersteller mit.

Inklusive des russischen Teams rüstet Adidas in diesem Jahr mit 12 von 32 Teams das Gros der Fußball-Nationalmannschaften aus und liefert auch den Ball. Bei der WM 2014 liefen noch 9 Nationalmannschaften im Adidas-Trikot auf.

US-Wettbewerber Nike rüstet in diesem Jahr 10 der Teams aus, an dritter Stelle steht Puma mit 4, gefolgt von New Balance mit 2 Teams. Je ein Nationalteam rüsten aus Hummel, Umbro, Errea und Uhlsport.

Die Nationalteams in Adidas-Trikots sind Titelverteidiger Deutschland, Gastgeber Russland, Spanien, Argentinien, Schweden, Belgien, Kolumbien, Mexiko, Ägypten, Marokko, Iran und Japan.

Die WM findet vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland statt.

