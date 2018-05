Innerhalb weniger Monate kletterte das Fondsvolumen des Frankfurter Stiftungsfonds auf über 100 Millionen Euro. Der Mischfonds wurde vergangenen Herbst als konservativeres Pendant zum beliebten Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen lanciert.Rasanter Start: Über 100 Millionen Euro konnte der am 1. September 2017 aufgelegte Frankfurter Stiftungsfonds (ISIN R-Tranche: DE000A2DTMN6 und für institutionelle Anleger ISIN I-Tranche: DE000A2DTMP1) innerhalb weniger Monate für sich verbuchen. Beraten wird der Fonds von der Frankfurter Gesellschaft Shareholder Value Management um Starmanager Frank Fischer. "Wir freuen uns sehr darüber, dass das Konzept von den Anlegern so gut angenommen wird", kommentiert Philipp Prömm, Vorstandsmitglied von Shareholder Value Management, die aktuell veröffentlichten Zahlen zum Fondsvolumen. "Das bestätigt unsere Annahme, dass die Investoren in der derzeit unruhigen Lage an den Märkten einen verlässlichen Anlagestil mit einer eher konservativen Ausrichtung und regelmäßigen Ausschüttungen bevorzugen. Dies trifft vor allem auf institutionelle Anleger wie Stiftungen, Pensionskassen und ähnliche Institutionen zu."

Den vollständigen Artikel lesen ...