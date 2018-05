Die Steinhoff-Aktie fällt von einem Allzeit-Tief zum nächsten, heute geht es um rund 1,5% in den Keller. Damit summiert sich der Kursverlust in der 1-Wochen-Betrachtung auf rund 20% - in den vergangenen 6 Monaten müssen Aktionäre des angeschlagenen Möbelbauers ganze 97% Verlust verbuchen. Auch das vor kurzem stattgefundene Gläubigertreffen brachte keinen Befreiungsschlag - der...

