Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Scout24 von 40 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe bei dem Betreiber von Online-Portalen mehr Vertrauen in ein beschleunigtes Wachstum gewonnen, schrieb Analystin Miriam Adisa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Immobilienbereich dürfte der Umsatzanstieg beständig im prozentual zweistelligen Bereich liegen./tih/bek/gl Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-05-30/14:04

ISIN: DE000A12DM80