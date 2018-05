Hohenlockstedt (ots) -



Alle vier Jahre erreicht die Faszination Fußball ihren Höhepunkt und auch in diesem Jahr ist es wieder soweit: Ab Mitte Juni spielen bei der WM in Russland 32 Nationalmannschaften um den Weltmeistertitel - und Fußballfans rund um den Globus fiebern mit. Fast jeder freut sich auf das sportliche Großevent und kaum jemand kann sich der Begeisterung entziehen. Dabei ist die WM nicht nur eine sportliche, sondern auch eine stimmliche Herausforderung, denn wenn die Emotionen hochkochen wird leidenschaftlich gejubelt, gesungen, gegrölt und geschrien. Dies bleibt häufig nicht ohne Folgen: Am nächsten Tag drohen Stimmverlust und Heiserkeit. Damit Fußballfans besser gut bei Stimme bleiben, schaffen GeloRevoice® Halstabletten schnell spürbar und nachhaltig Abhilfe.



Am 14. Juni geht es los: Die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 wird dann wieder für einen gut vierwöchigen Ausnahmezustand bei Fußballfans auf der ganzen Welt sorgen. Für die deutschen Fans wird dieses Turnier besonders spannend: Die Nationalmannschaft wird in Russland versuchen, den Weltmeistertitel von 2014 zu verteidigen und wir können es kaum erwarten, ihnen dabei zuzusehen. Dabei haben wohl nur die wenigsten das Glück, bei den Spielen live vor Ort dabei zu sein, denn die Karten für die Stadien sind rar und heiß begehrt. Die meisten Fans fiebern mit Freunden und Familie vor dem Fernseher oder draußen in Straßencafés, Bars oder auf der Fanmeile mit der Nationalelf mit.



Wenn die Emotionen hochkochen...



Das Besondere an einer Fußball-Weltmeisterschaft ist dabei, dass selbst diejenigen, die Fußball normalerweise kalt lässt, sich nicht selten inmitten einer feiernden Menschenmenge beim Public Viewing oder beim großen Fußball-TV-Abend wiederfinden. Der Grund ist das einzigartige Gemeinschaftsgefühl, das beim kollektiven Fußball-Schauen aufkommt: Diese Stimmung während einer WM reißt fast jeden mit. Unvergessen sind hierbei das Sommermärchen in Deutschland 2006 oder der Gewinn der WM 2014.



Ob im Stadion, auf der Fanmeile oder vor dem Fernseher zuhause: Das Mitfiebern, Jubeln, Singen, Grölen und manchmal auch die Verzweiflung sorgen für pure Emotionen. Doch was gut für die Stimmung ist, ist nicht unbedingt auch gut für die Stimme - denn fast jeder kennt das Problem, wenn am Tag nach einem spannenden Spiel die Stimme wegbleibt.



Mitfiebern ohne Stimmverlust



Das lautstarke Anfeuern fordert nicht selten seinen Tribut in Form von Hustenreiz und Heiserkeit - bis hin zum kompletten Stimmverlust. Wer sich kaum noch oder nur noch krächzend artikulieren kann, hat nicht nur Probleme, den beruflichen und privaten Alltag zu bewältigen. Sämtliche Maßnahmen, um den Stimmverlust zu kompensieren, etwa Flüstern oder Räuspern, können die Beschwerden sogar noch verschlimmern, denn die Stimmlippen werden dadurch noch zusätzlich strapaziert. In diesem Fall ist es am sinnvollsten, die Stimme zu schonen und gar nicht zu sprechen. Zudem lindern GeloRevoice® Halstabletten schnell spürbar und lang anhaltend Halsbeschwerden wie Halskratzen oder Heiserkeit, wenn die Stimme unter der Fußball-Euphorie gelitten hat. Sie halten die Schleimhäute im Mund- und Rachenraum feucht und tragen so dazu bei, dass Stimmbeschwerden schneller abklingen. Beim Lutschen entfalten die Halstabletten das spezielle Revoice® Hydro-Depot, das sich wie ein Schutzfilm über die gereizten Schleimhäute legt.



Am besten ist es dennoch, es gar nicht so weit kommen zu lassen: Auch bereits während des Spiels sorgen GeloRevoice® Halstabletten dafür, dass die Stimme beim Jubeln und Singen geschmeidig bleibt.



Checkliste: Das brauchen Sie für den WM-Abend zuhause



- Bequeme Kleidung, idealerweise ein Trikot - Fanartikel, etwa eine Flagge, ein Hut oder eine Blumenkette sowie Fan-Schminke - Snacks: am besten Fingerfood, das vorab zubereitet werden kann - so muss niemand während einer spannenden Partie in die Küche gehen - Getränke - wichtig dabei: ausreichend Wasser bereitstellen, denn Alkohol trocknet die Schleimhäute aus - GeloRevoice® Halstabletten



