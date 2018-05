Für Hans-Werner Sinn hängt die Zukunft Italiens an den finanzpolitischen Entscheidungen aus Deutschland. Sollten Deutschland keine Mittel zur Verfügung stellen, dann wird Italien womöglich nur der EU-Austritt bleiben. "Geld her, oder wir treten aus - das könnte die versteckte Drohung künftiger italienischer Regierungen sein." so Sinn. Wie die WirtschaftsWoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...