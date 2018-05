Die GSMA gab heute die nominierten Kandidaten für die Asia Mobile Awards 2018 bekannt. Die Preisträger der "AMO Awards" werden in Präsentationen der Konferenz des Mobile World Congress Shanghai und auf einem Cocktailempfang der AMO Awards geehrt. Der Mobile World Congress Shanghai findet vom 27. bis 29. Juni im Shanghai New International Exhibition Centre (SNIEC) statt.

"Wir gratulieren allen Nominierten der Asia Mobile Awards 2018", sagte Michael O'Hara, Chief Marketing Officer, GSMA. "Die AMOs rücken die Technologien, Produkte, Dienstleistungen, Unternehmen und Einzelpersonen ins Rampenlicht, die eine führende Rolle in der Entwicklung der asiatischen Mobilfunkindustrie spielen. Wir wünschen allen Finalisten viel Glück und freuen uns darauf, die Innovation unserer Branche auf dem Mobile World Congress Shanghai zu feiern."

Für 2018 kamen 102 Kandidaten für 14 Auszeichnungen in sieben Kategorien in die engere Auswahl: "Mobiltechnologie", "Verbraucher", "Vierte industrielle Revolution", "Geräte", "4YFN", "Soziales Gut" und "Außergewöhnliche Leistung". Die Jury der AMO Awards setzt sich aus mehr als 60 weltweit führenden unabhängigen Fachleuten, Analysten, Journalisten, Wissenschaftlern und teilweise Vertretern von Mobilfunkbetreibern zusammen. Die Gewinner der AMOs werden in Präsentationen im Rahmen des Konferenzprogramms des Mobile World Congress Shanghai sowie bei einem Cocktailempfang am Mittwoch, dem 27. Juni, vorgestellt; alle Einzelheiten zum Ablaufplan und zu den Präsentationen stehen unter folgendem Link zur Verfügung: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/asia-mobile-awards-2018/asia-mobile-awards-onsite-presentations/.

Zu den Supporting Media Partners der AMO Awards zählen AVING News, Technode und Yesky. Die vollständige Liste der Nominierten sowie weitere Informationen zu den AMO Awards sind abrufbar unter www.mwcshanghai.com/conference-programmes/asia-mobile-awards-2018/asia-mobile-awards-2018-nominee-shortlist/.

Machen Sie mit beim Mobile World Congress Shanghai 2018

Weiterführende Informationen über den Mobile World Congress Shanghai, darunter zu Teilnahme-, Ausstellungs-, Partner- oder Sponsormöglichkeiten, finden Sie unter www.mwcshanghai.com. Folgen Sie den Entwicklungen und Neuigkeiten zum Mobile World Congress Shanghai über unsere Social-Media-Kanäle folgen Sie uns auf Twitter @GSMA unter #MWCS18. Regelmäßige Aktualisierungen erhalten Sie auf unserer LinkedIn-Showcase-Seite unter www.linkedin.com/company/mobile-world-congress-shanghai und folgen Sie uns auf Facebook unter www.facebook.com/mwcshanghai. In China können Sie uns auf Sina Weibo weibo.com/mwcshanghai folgen oder suchen Sie "GSMA_MWCS" auf WeChat.

