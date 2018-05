Hier geht's zum Video

Die Aktien-und Anleihemärkte hatten ziemlich heftig auf die gescheiterte Regierungsbildung in Italien reagiert. Angst vor einer Neuauflage der Eurokrise hatte die Börse im Griff. Mittlerweile scheinen sich die Wogen wieder etwas geglättet zu haben. Ist man damit gerade zu sorglos unterwegs? Warum ING-DiBa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski mit weiterer Volatilität an den Märkten rechnet und was der schwächelnde Euro für die Unternehmen bedeuten könnte, erfahren Sie im vollständigen Interview.