Diese Situation hat sich inzwischen grundlegend geändert (Bild 1). Der Dieselskandal sowie drohende Fahrverbote haben die Politik aufgeschreckt. Es soll schnell gehandelt werden. Gleichzeitig entdecken Kommunen und Energieversorger, dass sich die Elektromobilität als neues Geschäftsmodell, für Marketingzwecke und zur Kundenbindung eignet. Neue Impulse liefern auch die deutschen Autobauer: Daimler, BMW, der Volkswagen-Konzern mit seinen Töchtern Audi und Porsche sowie der US-Autobauer Ford haben 2017 das Joint Venture namens Ionity gegründet. Bis 2020 will es tausende Schnell-Ladestationen entlang von Autobahnen in ganz Europa errichten.

Zukunft mit sicheren Netzen

Die Netzbetreiber sehen sich gegenwärtig durch die Entwicklung der Energiewende vor ungewohnte Herausforderungen gestellt. Gerade auch in der Niederspannung verursacht die Einspeisung regenerativer Energien neuartige Bedingungen für den Netzbetrieb. Die Vorrangeinspeisung der erneuerbaren Energien aber auch die politisch gewollte Aufstockung der Elektromobilität, bringen die derzeitigen Netze schnell an die Grenze des physikalisch Machbaren. Die lokalen Energieversorger stellen sich deshalb nun die Fragen:

Welche Leistungsflüsse sind in meinem Netz künftig zu beherrschen?

Ist mein Netzbetrieb für die aktuellen und zukünftigen Herausforderung gewappnet?

Rechtsrahmen und technische Herausforderungen für Einspeisung, Lastmanagement und Netzanschluss

Netzintegration von E-Fahrzeugen: Überspannungsschutz und Netzrückwirkungen

Herausforderungen im Eichrecht, Messtechnik und Abrechnungsmodelle

Ladetechnologien: Standards und Normung

Wege zur Schaffung einer nachhaltigen Ladeinfrastruktur.

Stand der Ladetechnologien

In der derzeitigen gesellschaftlichen Auffassung gilt der Begriff Elektromobilität nicht nur für Pkw, sondern auch für Busse, Lkw, Nutzfahrzeuge (z.?B. Scooter), Elektromotorräder, Pedelecs usw. Die erforderlichen Energiemengen müssen in die Batterien all dieser Elektrofahrzeuge gelangen. Geringere Ladezeiten benötigen höhere Ladeleistungen. Es gibt verschiedene realisierbare Ladeleistungen:

für die Mehrheit von Ladestationen erwartet man standardmäßig Ladeleistungen von 11?kW, 22?kW bzw. 35?kW

im Heimbereich liegt die Ladeleistung typischerweise bei 3,7?kW bis 22kW

das technisch Machbare liegt künftig bei 350 … 400?kW, die Realisierung kann im Einzelfall allerdings sehr teuer werden.

Hieraus ergeben sich hohe Anforderungen an unsere elektrischen Verteilnetze, die ja nun künftig zum Tanken »flächendeckend angezapft« werden (Bild 2).

Zum Laden kommen in Deutschland sowohl AC- auch DC-basierte Systeme zum Einsatz. Hier einige Beispiele für das Laden mit Wechselstrom (AC):

230?V, 16?A, einphasig (3,7?kW), Aufladen einer 20-kWh-Batterie in ca. 6h

400?V, 32?A, dreiphasig (22?kW), Aufladen einer 20-kWh-Batterie in ca. 1?h.

Als technisch-normative Grundlage hierfür gibt es eine Europäische AFI-Richtlinie (RL 2014/94/EU), deren deutsche Umsetzung die Ladesäulenverordnung (LSV) ist. Sie unterscheidet im öffentlich zugänglichen Bereich zwischen Normalladen (=?22?kW) und Schnellladen (>?22?kW) und legt verbindliche Anforderungen hinsichtlich der Interoperabilität zwischen Ladeinfrastruktur und Elektrofahrzeugen (EFZ) fest. Außerdem stellt sie Anforderungen an die technische Sicherheit über den Verweis auf §?49 EnWG und damit auf die in den VDE-Normen beschriebenen anerkannten Regeln der Technik.

Angst vor Netzrückwirkungen? ...

