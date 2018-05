- Monique Morrow war erster weiblicher CTO von Cisco Services und ist aktuell Mitgründerin und President von "The Humanized Internet". - Ihre Arbeit wird zur Umsetzung sozial verantwortungsbewusster Technologien beitragen, worauf GLOSFER und HYCON abzielen.



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - GLOSFER (CEO Taewon Kim), Südkoreas führendes Blockchain-Unternehmen, hat bekanntgegeben, dass es Monique Morrow, früher CTO von Cisco, als Beraterin für sein "HYCON"-Team gewinnen konnte. "HYCON" ist die Kryptowährung des Unternehmens - "Hyperconnected Coin".



Monique Morrow war der erste weibliche CTO von Cisco Services sowie CTO von Cisco New Frontiers Engineering und ist aktuell Mitgründerin und President von "The Humanized Internet". The Humanized Internet ist eine auf IT-Technologie fokussierte gemeinnützige Organisation, die das Ziel verfolgt, marginalisierten Gruppen, z. B. syrischen Flüchtlingen, zu einer digitalen Identität zu verhelfen.



Morrow wird die Rolle einer Beraterin auf den Feldern Geschäftsmodellentwicklung und Unternehmerische Sozialverantwortung (CSR) für HYCON übernehmen.



Monique Morrow: "Ich setze große Hoffnungen in die Zusammenarbeit mit GLOSFER - übernehme hier eine Rolle als Beraterin. Ich werde GLOSFER und HYCON mit meinen Technologie- und sozialen Erfahrungen in ihrer Entwicklung unterstützen."



Taewon Kim, GLOSFER: "Wir glauben, dass die humanitären Aktivitäten und Werte von Monique Morrow GLOSFERS Fähigkeit, sozial verantwortungsbewusste Technologien zu entwickeln, erweitern werden. GLOSFER wird sich stets dafür einsetzen, die Werte, die es für wichtig hält, zu schützen und umzusetzen."



Informationen zu GLOSFER: GLOSFER ist ein führendes Unternehmen für Blockchain-Technologie und -Dienstleistungen aus Südkorea. Aufbauend auf seinen Wurzeln als Blockchain-Unternehmen der ersten Stunde ist GLOSFER bestrebt, seine Aktivitäten auf verschiedene Branchen auszudehnen, um über innovative Technologien und Dienstleistungen seine Präsenz auf dem nationalen und internationalen Markt zu stärken - unter anderem über seine PHP-API-Blockchain-Plattform "PACKUTH" und seine online und offline bestehenden Kryptowährungs-Handelsplattformen. Mit seinem kommenden "Infinity Project", das auf seiner "HYCON"-Coin basiert, will das Unternehmen sein Kryptowährungs-Ökosystem etablieren und unterstützen und gleichzeitig - über die Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen - aufbauend auf Blockchain-Technologie zu einer transparenteren, faireren Gesellschaft beitragen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/697751/Jason_French_and_Mo nique_Morrow.jpg



