APA ots news: 50 Jahre verlässliche russische Gaslieferungen nach Österreich - BILD

Wien (APA-ots) -

Vor 50 Jahren, am 1. Juni 1968, unterzeichneten das sowjetische

Unternehmen Sojusneftexport und die Österreichische

Mineralölverwaltung (ÖMV) einen Vertrag für Erdgaslieferungen von der

UdSSR nach Österreich. Bereits drei Monaten später erreichte das Gas

aus Westsibirien die Station Baumgarten.

Die Republik Österreich unterzeichnete als erstes westeuropäisches

Land einen Gasvertrag mit der Sowjetunion. Die jährlichen

Gaslieferungen sind in den letzten 50 Jahren um mehr als das 64-fache

gewachsen, diese lagen ursprünglich bei 142 Millionen Kubikmeter.

Heute ist Österreich einer der wichtigsten Abnehmer von russischem

Gas. Exporte erreichten 2017 einen Rekord von 9,1 Milliarden

Kubikmeter, mehr als 218 Milliarden Kubikmeter wurden seit 1968 nach

Österreich geliefert.

"Die strategische Partnerschaft von Gazprom und OMV baut auf einem

soliden Fundament einer 50-jährigen Kooperation im Gasbereich

zwischen den Ländern. Wir arbeiten weiterhin an der Stärkung und

Förderung dieser Beziehung um gleichzeitig den wachsenden

Erdgasbedarf in Europa zu decken. Wir planen eine neue Ebene der

Partnerschaft in naher Zukunft, " sagt Alexey Miller, Chairman of the

Gazprom Management Committee.

"In den letzten 50 Jahren haben wir verlässlich Gaslieferungen aus

Russland erhalten und konnten unsere Industrie- und Haushaltskunden

immer mit Erdgas hoher Qualität versorgen. Dies ist eine gute

Ausgangsbasis um die Partnerschaft mit Gazprom langfristig

auszubauen;" sagt Dr. Rainer Seele, Vorstandsvorsitzender und

Generaldirektor der OMV.

Im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums, unterstützen Gazprom und OMV die

Ausstellung "Die Eremitage zu Gast" im Kunsthistorischen Museum Wien,

die die weltbesten Kunstwerke zeigt. Im Herbst wird die Ausstellung

in das Staatliche Eremitage Museum nach St. Petersburg übersiedeln.

Hintergrundinformation:

2017 setzte Gazprom mit 9,1 Milliarden Kubikmeter einen neuen

Gasexport-Rekord nach Österreich. Dies stellt eine Erhöhung von 50,3

% (um 3 Milliarden Kubikmeter) im Vergleich zu 2016 (6,1 Milliarden

Kubikmeter) sowie eine Erhöhung von 33,8 % im Vergleich zu 2005 (um

2,3 Milliarden Kubikmeter) dar, als die vorhergehende Rekordmenge

(6,8 Milliarden Kubikmeter) erreicht wurde.

OMV ist Gazproms wichtigster Partner in Österreich. Die

Unternehmen arbeiten im Bereich Gasproduktion, Transport und

Versorgung zusammen.

PJS Gazprom ist ein globales Energieunternehmen mit Fokus auf

geologische Exploration, Produktion, Transport, Lagerung,

Verarbeitung und Verkauf von Gas, Gaskondensate und Öl, den Verkauf

von Gas als Kraftfahrzeugstoff, ebenso wie Erzeugung und Marketing

von Wärme und elektrischen Strom. Gazprom ist ein verlässlicher

Gaslieferant für Russland und Käufer aus dem Ausland. Das Unternehmen

besitzt das weltgrößte Gastransportsystem mit einer Gesamtlänge von

172.000 Kilometern. Gazprom hält die weltgrößten Erdgasreserven. Der

Anteil des Unternehmens an den globalen Gasreserven beträgt 17

Prozent, an den russischen Gasreserven 72 Prozent. Die Gasförderung

der Gazprom beträgt 12 Prozent global und 68 Prozent national.

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative

Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte - in

verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 20 Mrd und

einem Mitarbeiterstand von rund 20.700 im Jahr 2017 ist die OMV

Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten

Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV

über eine starke Basis in Rumänien und Österreich und ein

ausgeglichenes internationales Portfolio mit der Nordsee, dem

Mittleren Osten & Afrika, sowie Russland als weitere Kernregionen.

2017 lag die Tagesproduktion bei rund 348.000 boe/d. Im Bereich

Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien mit einer jährlichen

Kapazität von 17,8 Mio Tonnen und über mehr als 2.000 Tankstellen in

zehn Ländern. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und

Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2017 hat die OMV in etwa

113 TWh Gas verkauft.

OMV Blog Beitrag (online ab 1. Juni 2018):

[http://blog.omv.com/de/jubilaeum-50-jahre-gasliefervertrag]

(http://blog.omv.com/de/jubilaeum-50-jahre-gasliefervertrag)

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

OMV Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner

+43 1 40440-21357

public.relations@omv.com

http://www.omv.com

http://blog.omv.com

http://omv-mediadatabase.com

Social Media:

http://facebook.com/OMV

http://twitter.com/omv

http://youtube.com/omv

http://instagram.com/omv

http://linkedin.com/company/omv

Gazprom

www.gazprom.ru

+7 (812) 609-34-21

+7 (812) 609-34-05

+7 (812) 609-34-31

+7 (812) 609-34-26

pr@gazprom.ru

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

* Bitte S P E R R F R I S T beachten *

OTS0190 2018-05-30/14:21

AXC0194 2018-05-30/14:28