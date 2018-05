Kraftstoffe und Lebensmittel verteuern sich im Vergleich zum Niveau des Vorjahresmonats und steigern die Inflationsrate. Die ist so hoch wie seit Februar 2017 nicht mehr.

Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Mai spürbar beschleunigt. Die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch anhand vorläufiger Daten mitteilte. So hoch war die Inflationsrate zuletzt im Februar 2017.

Im März und April 2018 hatte die jährliche Teuerungsrate jeweils 1,6 Prozent betragen, im Februar waren es 1,4 Prozent. Energie war ...

