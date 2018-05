Der Wohnwagen-Hersteller Knaus-Tabbert legt seine Börsenpläne auf Eis. Jetzt will das Unternehmen Umsatz und Fahrzeug-Flotte ausbauen.

Der niederbayerische Wohnwagen- und Wohnmobil-Hersteller Knaus-Tabbert will sein geplantes Wachstum auch ohne einen Börsengang finanzieren. Bei den Überlegungen für eine Emission sei es darum gegangen, schnell 200 oder 300 Millionen Euro für die Übernahme eines Konkurrenten locker machen zu können, sagte Geschäftsführer Wolfgang Speck am Mittwoch in Bad Griesbach.

Knaus-Tabbert habe sich deshalb auf Wunsch des Eigentümers, der niederländischen Beteiligungsfirma HTP, börsenreif gemacht. Zwar stünden einige Unternehmen aus der Branche zum Verkauf. "Aber es gibt kein geeignetes Zielobjekt, das wir kaufen wollen", sagte Speck. Deshalb seien die Pläne auf Eis gelegt worden. Der Rivale Hymer aus Bad Waldsee prüft derzeit ...

