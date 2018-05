Benzin und Heizöl kosteten im Mai wesentlich mehr als im Vorjahresmonat. Die Inflationsrate ist damit so hoch wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr.

Steigende Ölpreise haben die Inflation in Deutschland im Mai auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr gehievt. Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt 2,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

"Zuletzt war die Inflationsrate im Februar 2017 so hoch gewesen", teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer ersten Schätzung mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 2,1 Prozent gerechnet.

Die Teuerungsrate ...

