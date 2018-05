Nach einem überdurchschnittlich warmen April war auch der Mai 2018 außergewöhnlich warm und reich an Sonnenschein. Mit einem Temperaturdurchschnitt von 16 Grad war der Mai etwa 3,9 Grad wärmer als der Durchschnitt der Referenzperiode, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Damit sei der Monat ähnlich warm gewesen wie der Mai 1889, der bisherige Rekordhalter des wärmsten Mais seit Beginn der Aufzeichnungen.

Mit 275 Stunden Sonne war der Mai 2018 zudem einer der fünf sonnenscheinreichsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Er erreichte damit 140 Prozent seines Sollwerts von 196 Stunden Sonnenschein. Vor allem im Norden wurden an mehreren Stationen neue Sonnen-Rekorde gemessen. Dabei toppte vor allem die Ostseeküste mit teilweise mehr als 370 Stunden. Im Gebiet vom Allgäu bis zum Schwarzwald ließ sich die Sonne örtlich weniger als 180 Stunden blicken.

Daneben prägten teils extreme Trockenheit, teils schwere Gewitter den sogenannten Wonnemonat: Vor allem im Norden und Osten fiel viel zu wenig Regen, teilweise nur fünf Liter pro Quadratmeter - der Sollwert beträgt 71 Liter. Andernorts kam bei schweren Gewittern durch Starkregen innerhalb von Stunden mehr als das Monats-Soll zusammen. So fielen in Bad Elster-Sohl am 24. Mai 151,8 Liter Regen pro Quadratmeter./czy/DP/jha

AXC0201 2018-05-30/14:34