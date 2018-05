Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle nach einer näheren Betrachtung des globalen Futtermarktes für Haustiere auf "Neutral" belassen. Für den weltgrößten Nahrungsmittelkonzern sei das Segment eine klare Wachstumskategorie, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Investitionen in diesen Bereich dürften dessen Wachstum mittelfristig beschleunigen./edh/tih Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-05-30/14:34

ISIN: CH0038863350