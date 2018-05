RIB Software SE unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 08 / 2018) mit der MyHome Gruppe über die Lieferung der iTWO PPS Lösung DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung RIB Software SE unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 08 / 2018) mit der MyHome Gruppe über die Lieferung der iTWO PPS Lösung 30.05.2018 / 14:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 30-Mai-2018 RIB Software SE unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 08 / 2018) mit der MyHome Gruppe über die Lieferung der iTWO PPS Lösung Guangzhou, China, 30. Mai 2018. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der MyHome Gruppe bekannt. Durch die Kooperation wird RIB der MyHome Gruppe iTWO PPS, die cloudbasierte Vorfertigungs-Produktionsplanungsplattform zur Verfügung stellen, um das digitale Management des gesamten Vorfertigungsprozesses zu ermöglichen und eine energieeffiziente und rentable Bauweise für MyHome zu realisieren. Die beiden Partner haben in der Vergangenheit bereits zwei Vereinbarungen unterzeichnet, durch welche die cloudbasierte Supply-Chain-Management-Unternehmensplattform YTWO und iTWO MES, die automatisierte Steuersystemlösung für die Vorfertigung, erfolgreich in der MyHome Gruppe implementiert wurden. Diese Vereinbarung wird die Effektivität der iTWO Smart Prefabrication Produktionslösungen in der MyHome Group weiter ausbauen. Basierend auf dem Entwicklungsplan wird die MyHome Gruppe iTWO PPS und iTWO MES nahtlos in YTWO integrieren, um die virtuelle Konstruktion vor der eigentlichen Konstruktion zu ermöglichen. Vom Design bis hin zur Auslieferung wird dies die Automatisierung in den Vorfertigungsfabriken beschleunigen. iTWO PPS konvertiert die Designdateien in Produktionsdaten und integriert das iTWO MES-System nahtlos in die Produktion. Die Integration der iTWO PPS- und YTWO-Technologie bietet eine Lösung aus einer Hand, die den gesamten modularen Bauprozess in einer einzigen Big Data-Plattform digitalisiert und so eine höhere Produktivität, kürzere Lieferzeiten und niedrigere Kosten ermöglicht. "iTWO PPS wird in 4 Hochleistungs-Betonfertigteilfabriken implementiert, die bereits das iTWO MES-System implementiert haben. Die Stärken der iTWO Smart Production Lösung für die Vorfertigung und die modulare Bauweise werden somit vollständig genutzt, um eine grüne, energiesparende Konstruktion zu ermöglichen", sagte Herr Fanzhong Meng, President der MyHome Gruppe. "In naher Zukunft plant die MyHome Gruppe, die iTWO Smart Production Lösung in allen Vorfertigungs- und Montagewerken einzuführen, um den gesamten Vorfertigungsprozess zu optimieren, die Auslastungsplanung zu verbessern und eine effektive Logistik und Montage zu erreichen. Gleichzeitig werden Echtzeitaktualisierungen basierend auf Big Data auf Unternehmensebene ermöglicht, so dass alle Projektbeteiligten auf einer einzigen Plattform zusammenarbeiten können, um den gesamten Prozess zu verwalten und eine effektive Produktion zu ermöglichen." Gemeinsam werden die RIB Gruppe und die MyHome Gruppe daran arbeiten, neue digitale Arbeitsmethoden für die Zukunft der Vorfertigung zu schaffen, um die Digitalisierung des Bauwesens und die Transformation der Industrie voranzutreiben. Über die MyHome Gruppe Die MyHome Gruppe ist ein Konzern mit Geschäftsschwerpunkten in der Immobilienentwicklung, im Bau und in der Bereitstellung von Property Management Services. Das Tochterunternehmen MyHome Real Estate ist seit 1996 an der Börse in Shenzhen notiert. Die Gruppe ist in Wuhan, Peking, Shenzhen, Chongqing, Shenyang und anderen chinesischen Großstädten aktiv. Die Bilanzsumme des Unternehmens umfasst mehr als US$ 2,9 Milliarden und die bebaubare Grundfläche des Unternehmens erreicht fast 10 Millionen Quadratmeter. MyHome wurde zum "China Top 100 Real Estate Star" ernannt sowie als "2016 Central China Real Estate Company Brand Value Top 10" wiedergewählt. Das Bausegment der Gruppe, MyHome Construction, hat es sich zum Ziel gesetzt Menschen schneller nützlichen, attraktiven und bezahlbaren Wohnraum anzubieten und dies als intelligenter Generalunternehmer zu tun, um so im chinesischen Markt eine Marktführerstellung in der modularen Bauweise einzunehmen. Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz- und cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Pionier für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit fast 900 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Projektentwickler, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. 30.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 