Politisches Vakuum in Italien - kein Ende in Sicht - trübe Aussichten. Was macht die EZB, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Satte Rendite-Aufschläge, fallende Kurse bei Aktien und Anleihen und ein fallender Euro. Was kann, was wird, was muss die EZB tun, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Was nun, Anleger?