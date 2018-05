Hier geht's zum Video

Zugegeben, das ist scharf formuliert. Doch es zeigt eine mögliche Tragweite. Was ist denkbar in puncto Italien, Vivien Sparenberg von Vontobel? Vivien Sparenberg von Vontobel sieht die angespannte Lage am Anleihenmarkt als deutliches Warnzeichen. Was Anleger jetzt tun können bzw vermeiden sollten, erklärt sie im Gespräch mit Antje Erhard. Ein Ende der Krise sei nicht in Sicht...