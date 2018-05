Justizministerin Katarina Barley und DIHK-Chef Eric Schweitzer im Gespräch über den Sinn des Verbraucherschutzes, die neue Musterfeststellungsklage und die Verantwortung von Managern.

Katarina Barley und Eric Schweitzer feiern bei ihrem Treffen in der Staatsoper Unter den Linden eine Doppelpremiere: Die Justizministerin und der DIHK-Chef hatten bislang noch keine Gelegenheit für ein längeres Treffen. Und in dem prestigeträchtigen Opernhaus, das generalsaniert wurde, waren sie seit der Wiedereröffnung auch noch nicht. Als sie auf dem Weg vom Foto-Shooting zum Konferenzraum am Orchestergraben vorbeikommen, machen sie deshalb erst einmal ein Selfie - und unterhalten sich über die Vorzüge, als Kind ein Instrument gelernt zu haben. Dann geht es los.

WirtschaftsWoche: Frau Barley, sind Sie eigentlich froh, dass Staatsanwälte in den USA den früheren VW-Chef Martin Winterkorn angeklagt haben? Katarina Barley: Für eine Justizministerin ist es guter Brauch, nicht zu kommentieren, was ausländische und übrigens auch inländische Justizbehörden tun.

Herr Schweitzer, sind Sie wütend auf Herrn Winterkorn? Eric Schweitzer: Auch ich vergebe keine Zensuren an Einzelne. Wer Fehler begeht, soll dafür bestraft werden. Aber bitte nach rechtsstaatlichen Kriterien. Ich will keine Volksjustiz. Wenn nachgewiesen ist, wer bei VW wirklich die Schuld trägt, können und sollen diese Manager auch bestraft werden. Es ist schließlich ein Riesenvorteil für die deutsche Wirtschaft, dass wir hierzulande eine unabhängige Justiz haben mit Rechtssicherheit. Das ist längst nicht überall der Fall.

Täuscht denn der Eindruck, die deutsche Justiz sei träger als die amerikanische?Barley: Unsere Justiz leistet sehr gute und gründliche Arbeit. Viele Verbraucher meinen, das System in den USA sei besser. Aber der Eindruck täuscht. Dort werden Schadensersatzsummen gezahlt, die jenseits von Gut und Böse sind. Da sind wir einfach maßvoller. Schweitzer: Ich würde sagen: Wir gehen mit mehr Augenmaß vor. Klar ist: Manager, die ihre Kunden betrügen und ihrem Unternehmen schaden, müssen bestraft werden.

Gibt es heute denn mehr kriminelles Verhalten in der Wirtschaft als früher?Schweitzer: Wir haben mehr als vier Millionen Gewerbetreibende in Deutschland. Die allermeisten davon sind ehrlich, rechtschaffen, fleißig und tragen zum Wohlstand bei. Natürlich gibt es auch ein paar schwarze Schafe, aber sollen die unser Grundverständnis von Unternehmertum prägen?Barley: Das stimmt. Die allermeisten Unternehmer halten sich an die Regeln und haben nichts mit kriminellen Machenschaften zu tun. Nicht dass hier der Eindruck entsteht, es gebe nur menschliche Abgründe in der Wirtschaft. Aber es gibt sie eben auch. Und dort müssen wir etwas tun.

Was genau?Barley: Die Unternehmen müssen zu ihrer Verantwortung stehen. Ganz konkret etwa im aktuellen Dieselskandal. Wir erleben doch gerade, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, unternehmerisches und in Teilen gar kriminelles Fehlverhalten hätte kaum Konsequenzen. Es ist Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass sich dieser Eindruck nicht verfestigt.

Sie sprechen jetzt nicht allein von VW. Barley: Weil es ja auch nicht nur ein VW-Thema ist. Fast alle betroffenen Unternehmen haben sich erst einmal weggeduckt. Wir haben es hier mit einem breit angelegten System von Verfehlungen und Betrug zu tun, das über eine lange Zeit gelaufen ist. Grundsätzlich muss es künftig einfacher werden, betrügerische Unternehmen als Ganzes zu bestrafen und nicht nur ein paar Manager. Schweitzer: Genau davor warne ich. Wenn Sie ein Unternehmen wie VW pauschal als Ganzes bestrafen, treffen Sie Tausende Zulieferer und Hunderttausende Mitarbeiter. Um nicht missverstanden zu werden: Ich will, dass Fehlverhalten bestraft wird. Ich warne nur davor, ein Unternehmen in Gänze zu verurteilen ...

