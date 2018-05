Bilder und Klischees können hartnäckig sein. Dass sich am Bild der Frau dennoch etwas ändert, kann die Bildagentur Getty an neuen Suchanfragen messen.

Eine Frau, ein Vorschlaghammer: In einem Werbespot des Baumarktes Hornbach zerschlägt eine Frau diverse Statuen. Die eine trägt hohe Schuhe in den Händen, eine andere tanzt an einer Stange. Die Protagonistin zerschlägt sie in Gedanken, während sie eine Zimmerwand einschlägt. Der Slogan "Wir haben nie gesagt, dass es einfach ist" zeigt zweierlei: Einerseits ist es allen Menschen möglich, dieselben Aufgaben zu erledigen und andererseits ist es anstrengend, Frauenklischees zu durchschlagen.

Werbemacher starten die Suche nach neuen Bilder und Ideen genauso wie jeder Otto-Normalverbraucher: Einfache Begriffe hintereinander reihen, Enter drücken und schauen, was rauskommt. Beispiele dafür können nicht nur "Feuerwehrmann", "Manager" oder "Banker" sein. Besonders die Anzahl an Suchanfragen wie "weibliche Führungskraft" oder "Ingenieur Frau" sind explodiert.

"Die Bildsuchen nach dem Begriff ,Female Business Leader' sind von 2016 auf 2017 um 143 Prozent gestiegen, Powerfrau um 113 Prozent", sagt Antje ...

Den vollständigen Artikel lesen ...