IRW-PRESS: Majestic Gold Corp.: Majestic Gold Corp. meldet Ergebnisse von 2. Quartal

Vancouver (British Columbia), 30. Mai 2018. Majestic Gold Corp. (TSX-V: MJS, FSE: A0BK1D) (Majestic oder das Unternehmen) meldet seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal, das am 31. März 2018 zu Ende gegangen ist. Diese Pressemitteilung sollte zusammen mit den untestierten, zusammengefassten, konsolidierten, vorläufigen Finanzausweisen und der damit in Zusammenhang stehenden Managementerörterung und -analyse (Management Discussion and Analysis, die MD&A) des Unternehmens für denselben Zeitraum gelesen werden, die auf SEDAR (www.sedar.com) und unter www.majesticgold.com verfügbar sind. Die folgenden Finanzergebnisse sind in US-Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

HÖHEPUNKTE

- Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 eine Rekord-Goldproduktion von 8.297 Unzen - eine Steigerung von 43 Prozent gegenüber demselben Quartal des Jahres 2017. Das Unternehmen verzeichnete auch in den sechs Monaten, die am 31. März 2018 zu Ende gegangen sind, eine Rekord-Goldproduktion von 15.347 Unzen - eine Steigerung von 32 Prozent gegenüber demselben Zeitraum des Jahres 2017.

- Der Goldumsatz aus dem Verkauf von 6.030 Unzen zu einem durchschnittlichen Preis von 1.354 Dollar pro Unze belief sich im zweiten Quartal 2018 auf 8,2 Millionen Dollar - im selben Quartal 2017 hatte sich der Goldumsatz aus dem Verkauf von 7.716 Unzen zu einem durchschnittlichen erzielten Goldpreis von 1.234 Dollar pro Unze auf 9,5 Millionen Dollar belaufen. Der Goldumsatz belief sich in den sechs Monaten, die am 31. März 2018 zu Ende gegangen sind, auf 16,9 Millionen Dollar (2017: 13,5 Millionen Dollar).

- Die Betriebskosten beliefen sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 auf ein Rekordtief von 605 Dollar pro Unze - um 155 Dollar pro Unze bzw. 20 Prozent weniger als im selben Quartal des Jahres 2017. Die Betriebskosten beliefen sich in den sechs Monaten, die am 31. März 2018 zu Ende gegangen sind, auf 631 Dollar pro Unze - um 156 Dollar pro Unze bzw. 20 Prozent weniger als im selben Zeitraum des Jahres 2017.

- Die Unterhaltskosten (die AISC) beliefen sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 auf ein Rekordtief von 719 Dollar pro Unze - um 129 Dollar pro Unze bzw. 15 Prozent weniger als im selben Quartal des Jahres 2017. Die AISC beliefen sich in den sechs Monaten, die am 31. März 2018 zu Ende gegangen sind, auf ein Rekordtief von 738 Dollar pro Unze - um 169 Dollar pro Unze bzw. 19 Prozent weniger als im selben Zeitraum des Jahres 2017.

- Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten belief sich in den sechs Monaten, die am 31. März 2018 zu Ende gegangen sind, auf 5.920.218 Dollar - eine Steigerung von 116 Prozent gegenüber demselben Zeitraum des Jahres 2017 (2.743.435 Dollar).

- Der Bruttogewinn belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 auf 3.401.579 Dollar (zweites Quartal 2017: 2.705.984 Dollar). Der Bruttogewinn belief sich in den sechs Monaten, die am 31. März 2018 zu Ende gegangen sind, auf 6.910.272 Dollar (2017: 3.639.173 Dollar).

- Die Nettoeinnahmen beliefen sich im zweiten Quartal 2018 auf 1.628.257 Dollar (zweites Quartal 2017: 1.385.856 Dollar). Die Nettoeinnahmen beliefen sich in den sechs Monaten, die am 31. März 2018 zu Ende gegangen sind, auf 3.965.462 Dollar (2017: 1.705.556 Dollar).

- Das bereinigte EBITDA von Majestic belief sich im zweiten Quartal 2018 auf 3.969.970 Dollar (zweites Quartal 2017: 3.071.795 Dollar). Hinsichtlich der Berechnung dieser Angabe von Finanzergebnissen, die nicht den Bestimmungen von IFRS entspricht, konsultieren Sie bitte die Seiten 13 bis 15.

- Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 wurden 410.703 Tonnen (zweites Quartal 2017: 413.214) mit einem durchschnittlichen Höchstgehalt von 0,64 Gramm pro Tonne (zweites Quartal 2017: 0,54 Gramm pro Tonne) und einer Gewinnungsrate von 96 Prozent (zweites Quartal 2017: 92 Prozent) abgebaut.

- Am 14. Februar 2018 emittierte das Unternehmen im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung 64.724.919 Stammaktien zu einem Preis von 0,15 Kanadischen Dollar pro Stammaktie (Einnahmen von insgesamt 9.708.738 Kanadischen Dollar (7.729.126 US-Dollar)).

FINANZINFORMATIONEN

3 Monate, die am 6 Monate, die am

31. März zu 31. März zu Ende

Ende gegangen gegangen

sind sind

20 2017

18 2017 2018

Betriebsdaten

Produziertes Gold (oz) 8.297 5.811 15.347 11.653

Erzieltes Gold ohne 7.487 5.363 13.985 10.771

Schmelzgebühren

oz)

Verkauftes Gold (oz) 6.030 7.716 12.753 10.835

Durchschnittlich $ 1.354 $ 1.234 $ 1.325 $ 1.247

erzielter Goldpreis

($ / verkaufte

oz)

Investitionskosten 605 760 631 787

insgesamt ($ /

verkaufte

oz)(1)

Produktionskosten 804 894 797 927

insgesamt ($ /

verkaufte

oz)(1)

Unterhaltskosten 719 848 738 907

insgesamt ($ /

verkaufte

oz)(1)

Finanzdaten

Einnahmen insgesamt $ 8.250.$ 9.602.$ 17.069.6$ 13.681.4

650 677 68 97

Bruttogewinn(2) 3.401. 2.705. 6.910.27 3.639.17

579 984 2 3

Bereinigtes EBITDA(1) 3.969. 3.071. 7.763.50 3.883.49

970 795 8 8

Nettoeinnahmen 1.628. 1.385. 3.965.46 1.705.55

257 856 2 6

Anteilsmäßige 1.011. 887.23 2.573.96 1.033.72

Nettoeinnahmen für 750 5 3 6

Aktionäre

Bereinigter und 0,00 0,00 0,00 0,00

verwässerter Gewinn

pro

Aktie

31. März 30.

Septemb

er

2018 2017

Bargeld und Barwerte 18.273.3 10.227.0

11 54

Aktiva insgesamt 122.172. 105.726.

977 421

Schulden insgesamt 31.549.8 29.040.0

73 99

(1) Siehe Additional Non-IFRS Financial Measures auf den Seiten 13 und 14 der MD&A des Unternehmens.

(2) Rohgewinn stellt die Gesamteinnahmen abzüglich der Selbstkosten dar.

Über Majestic Gold

Majestic Gold Corp. ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das derzeit ausschließlich in China aktiv ist und in der Goldmine Songjiagou in der ostchinesischen Provinz Shandong einen Goldförderbetrieb besitzt. Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Projekten finden Sie auf der Website www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.majesticgold.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Stephen Kenwood, P.Geo., President & CEO

Telefon: (604) 560-9060

E-Mail: info@majesticgold.com

Website: www.majesticgold.com

306 - 1688 152nd Street

Surrey, British Columbia

Canada, V4A 4N2

Telefon: 604-560-9060

Fax: 604-560-9062

E-Mail: info@majesticgold.com

Vorsorglicher Hinweis

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung könnte es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handeln, die Im Einklang mit den Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und den kanadischen Wertpapiergesetzen getätigt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. Zu solchen Aussagen zählen u.a. Schätzungen, Prognosen und Aussagen zu den Erwartungen der Firmenführung, die sich u.a. auf die zukünftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit, die finanzielle Entwicklung, diverse Berechnungen und Schätzungen, zukünftige Trends, Pläne, Strategien, Ziele und Erwartungen beziehen. Dazu zählen auch Produktion, Explorationsbohrungen, Reserven und Ressourcen, Förderaktivitäten und zukünftige Ereignisse bzw. die zukünftige Betriebstätigkeit. Informationen, die sich aus der Analyse der Bohrergebnisse ableiten, und Informationen zu den Ressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen gelten, da es sich hier um Prognosen hinsichtlich der eventuellen Funde nach einer tatsächlichen Projekterschließung handelt.

In manchen Fällen lassen sich solche zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Begriffen wie könnte, sollte, erwartet, plant, beabsichtigt, glaubt, schätzt, prognostiziert, Potenzial oder weiterhin bzw. deren Negationen oder vergleichbare Begriffe erkennen. Diese Aussagen sind nur Vorhersagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse bzw. die Ergebnisse unserer Branche, sowie die entsprechenden Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und sämtliche Annahmen, auf denen diese basieren, werden in gutem Glauben abgegeben und entsprechen unserer aktuellen Einschätzung der Entwicklung unserer Geschäftstätigkeit. Die tatsächlichen Ergebnisse werden jedoch fast immer, bisweilen sogar wesentlich, von Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Annahmen oder anderen hier angenommenen zukünftigen Ergebnissen abweichen. Majestic Gold hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

