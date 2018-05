Die Bayer-Aktie ist heute der Lichtblick in einem eher trüben Marktumfeld: die Aktie gewinnt rund 3 Prozent. Ein erfrischender Aufwärtstrend, nachdem das Bayer-Papier in nur sieben Tagen über fünf Prozent an Wert verloren hatte. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate stehen sogar -14 Prozent zu Buche. Ob die Verlustserie nun ein Ende hat? Zumindest heute stehen die Zeichen...

