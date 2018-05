Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai gestützt durch steigende Energiepreise auf den höchsten Stand seit Februar 2017 gestiegen. Der Preisanstieg war deutlich stärker als erwartet. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise um 2,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden laut einer ersten Schätzung mit. Im April hatte sie noch bei 1,6 Prozent gelegen.

Analysten hatten im Mai im Schnitt lediglich mit einer Inflationsrate von 1,9 Prozent gerechnet. Die Energiepreise legten um 5,2 Prozent zu. Vor allem Heizöl- und Kraftstoffpreise sorgten für den Anstieg. Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen verweist auch auf die frühe Lage des Pfingstfeiertags, was zu höheren Preisen für Pauschalreisen geführt habe. Die Teuerungsrate dürfte daher laut Solveen bald wieder unter zwei Prozent fallen, die sie nun erstmals seit Februar 2017 wieder überschritten hatte.

Im Monatsvergleich stieg das Preisniveau im Mai um 0,5 Prozent. In dieser Abgrenzung wurde von Analysten lediglich ein Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

Der für europäische Zwecke erhobene Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg um 2,2 Prozent zum Vorjahr. Hier hatten Volkswirte nur einen Anstieg um 1,8 Prozent prognostiziert. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Rate von knapp zwei Prozent an. Auch in Spanien sind die Verbraucherpreise überraschend stark gestiegen. Die Jahresinflationsrate kletterte hier im Mai auf 2,1 Prozent.

Die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen erwarten daher bei den an diesem Donnerstag anstehenden Zahlen für die Eurozone eine höhere Inflationsrate. "Mit einem Anstieg der Zinserwartungen ist aber aufgrund der politischen Unsicherheiten in Italien und Spanien nicht zu rechnen", so die Experten. Vor allem die turbulente Regierungsbildung in Italien hatte zuletzt für Turbulenzen an den Märkten gesorgt.

Die Arbeit für die EZB dürfte nach Einschätzung von Carsten Brzeski, Chefvolkswirt bei der Bank ING-Diba schwieriger werden. Schließlich sei noch unklar, ob die Wirtschaft der Eurozone sich nur vorübergehend abschwäche oder es einen nachhaltigen Abschwung gebe. Hinzu kämen die politische Entwicklung in Italien und steigende Ölpreise. Brzeski erwartet, dass die EZB bald eine Verlängerung der milliardenschweren Anleihekäufe signalisieren wird, um so den Märkten etwas Sicherheit zu geben./jsl/tos/jha/

