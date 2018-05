Hier geht's zum Video

Der DAX hat in dieser Woche ganz schön Federn gelassen. Italien verunsicherte die Märkte. Marktexperte Chris Zwermann von Zwermann Financial blickt auf Anleiherenditen und einen DAX unter der 200-Tage-Linie. Welche Korrelation er zwischen dem EUR/JPY und dem DAX sieht und warum die Bankaktien in den USA nachgegeben haben, erklärt er im Interview.