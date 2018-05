Am Dienstag veröffentlichte die Baumot Group eine Meldung, in der sie auf die Urteilsbegründung ?zur Zulässigkeit von Fahrverboten für Diesel-Pkw? des Bundesverwaltungsgerichts verweist und diese kommentiert. Im ersten Moment irritiert allerdings, dass das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts laut der Baumot Group bereits am 27. Februar 2018 ergangen ist. Aber klar: Bis die Begründung in schriftlicher Form entsprechend ausgearbeitet ist, kann es schon mal dauern. In diesem Fall eben rund drei ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...