Blickt man auf das langfristige Chartbild der Gazprom-Aktie, stellt man eindeutig einen Abwärtstrend fest. Welche Rendite der einzelne Anleger jedoch mit dieser Aktie erzielte, kommt natürlich darauf an, wann der Anleger in die Aktie investiert hat. Wäre man beispielsweise im März 2013 eingestiegen, hätte man seinen Einstandswert um etwa 44 Prozent verringert. Bei einem Einstieg im Februar 2016 hätte sich der Anleger heute jedoch über eine Rendite in Höhe von gut 30 Prozent freuen können.

Aktuelle ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...