Die K+S Gruppe ist ein Anbieter für Standard- sowie auch Spezialdüngemittel, weitergehend auch noch Weltmarktführer in der Salzherstellung. Seit März dieses Jahrs will sich die K+S-Gruppe auch auf Aquaponic, die kombinierte Fisch- und Pflanzenzucht spezialisieren und so auf die Kombination aus weiter wachsender Weltbevölkerung und schrumpfenden Ackerflächen reagieren.

Keine gute Entwicklung seit Hauptversammlung

Zur Zeit der Hauptversammlung am 15.Mai 2018 lag der Aktienkurs bei ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...