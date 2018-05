Italienische Hängepartie ++ Deutsche Bank unter 10€ ++



Nach den Stabilisierungsversuchen in den letzten Tagen zwischen 12.900 und 13.000 Punkten eröffnete der DAX gestern knapp unterhalb von 12.800 Zählern und rutschte in den ersten 100 Handelsminuten bis auf 12617 Zähler ab. Der kräftige Rutsch wurde mit 5,5 Mrd. Euro Umsatz im Dax begleitet, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Wir wollen die Situation zum Anlass nehmen und uns genauer anschauen, warum sich der Kursrutsch jetzt in dieser zweiten Welle so dynamisierte und wie die weiteren Perspektiven sind.



Es hat einige Tage gedauert, bis das deutsche Börsenbarometer die begonnene Konsolidierung fortgesetzt hat. Die rasante Rally von Ende März bis Mitte Mai hatte dem DAX ein Zugewinn von rund 1.400 Punkten beschert. Das musste früher oder später konsolidiert werden. Jetzt war es soweit.



Italien Der Auslöser waren die jüngsten Entwicklungen in Italien. Die Ablehnung des eurokritischen Wirtschaftsministers durch Staatspräsident Mattarella führte zunächst zur Aufgabe von Guiseppe Conte. Dann wurde Carlo Cottarelli mit der Bildung einer Übergangsregierung beauftragt, die bis zu avisierten Neuwahlen die Amtsgeschäfte übernehmen soll. Der 64 Jährige Cottarelli ist quasi das Gegenteil von Conte: kein Charismatiker sondern ein nüchterner Mann der Zahlen und ehemaliger Direktor beim Internationalen Währungsfond. Beide Personalien wurden am Markt zunächst positiv aufgenommen. Da die Neuwahlen aber wohl erst Anfang 2019 stattfinden sollen, droht eine lange Hängepartie. Es wird ein eurokritischer Wahlkampf erwartet, der die Stimmung vergiften könnte. Ob es in dieser Situation hilfreich ist, den Italienern eine Wahlempfehlung zu geben, darf man bezweifeln. Damit hatte sich EU-Kommissar Oettinger gestern hervorgetan. Die Ereignisse um Griechenland im Sommer 2012 sind noch zu gut in Erinnerung. Damals hatte der Dax 22 Prozent verloren.



Diese Ernüchterung griff gestern Vormittag um sich und befeuerte die Abverkäufe. Als dann bei 12.725 Zählern auch noch die 200 Tage Linie unterschritten wurde, kamen in wenigen Minuten mehr als weitere 100 Punkte Abschlag hinzu. In der Spitze sind es jetzt fast 600 Punkte, die der Dax in zwei Etappen und sechs Handelstagen abgegeben hat. Momentan zeigt die Stochastik, dass der Index kurzfristig noch etwas Luft nach unten hat.



Erweitert man das Sichtfeld auf die mittlere Frist, deutet sich eine Schulter Kopf Schulter Formation an. Für diese Chartformation wäre es wichtig, dass der DAX nicht deutlich unter die 12.600er Marke rutscht, denn dann würde sich weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. Zumindest gestern hielt diese Marke. In den nächsten Tagen wird darauf weiter zu achten sein. Zunächst könnte es aber einen Erholungsversuch geben. Insofern muss man nüchtern konstatieren, dass die Charttechnik im Dax kurzfristig weiter negativ aussieht und mittelfristig die Schulter Kopf Schulter Formation droht.



Langfristig bleibt das positive Chartbild aber nicht angekratzt. Das deutsche Börsenbarometer befindet sich seit neun Jahren in einem Aufwärtstrend, der aktuell bei ca 11.000 Punkten verläuft.



Die Abgaben wurden von fast allen Branchen getragen, was bei der Dynamik wenig überrascht. Besonders schwach zeigten sich aber die Finanzwerte. Versicherungen und Banken gaben zwischen 3 und 4,5 Prozent nach.



Im Zuge dessen ist auch die Deutsche Bank wieder deutlich unter Druck geraten. Wir hatten angekündigt, das Engagement bei erneuter Schwäche auf den Prüfstand zu stellen. Das ist jetzt mit dem Kursrutsch unter 10 Euro geschehen. Heute Nachmittag gehen wir daraf noch mal detaillierter ein.



