BERLIN (Dow Jones)--Die überraschende Verschiebung des Beschlusses zur geplanten Kohlekommission soll nach Angaben der Bundesregierung keine Verzögerung bei der Arbeit des Gremiums nach sich ziehen, das bis Jahresende ein Datum für den Kohleausstieg festlegen soll.

"Die Verzögerung heute wird keine Auswirkungen auf den Zeitplan der Kommission haben", betonte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz bei einer Pressekonferenz in Berlin. Der Einsetzungsbeschluss für die Kommission sei "gut ausbalanciert", betonte sie. "Lediglich bei der Personalliste hat die Zeit nicht gereicht, alle Fragen final abzustimmen." Das lasse sich aber schnell nachholen.

Das Bundeskabinett hatte sich am Mittwoch entgegen der ursprünglichen Planung nicht mit der Einsetzung der Kohlekommission befasst. In einer am Morgen verbreiteten Mitteilung des Bundespresseamtes zur aktualisierten Tagesordnung war der am Vorabend noch aufgeführte Punkt "Einsetzung einer Kommission 'Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung'" nicht mehr aufgetaucht. Zu den Gründen dafür waren zunächst keine Angaben gemacht worden.

Der Sprecher des Bundesumweltministeriums betonte aber bei der Pressekonferenz, dahinter stehe "kein inhaltlicher Dissens", sondern die Frage der rechtzeitigen Abstimmung. "Da wird sich keine Verzögerung ergeben", betonte auch er. Die erste Sitzung werde bereits geplant und werde auch nicht später stattfinden. Ein Ergebnis sei für Oktober vorgesehen. Einzelheiten zu den geplanten Personalien wollte er nicht bestätigen.

Die Opposition kritisierte die Regierung aber wegen der Vorgänge. "Die Kohlekommission wird erneut von einer zankenden und zaudernden Groko an ihrer wichtigen Arbeit gehindert", sagte die Grünen-Politikerin Lisa Badum. Leider schließe sich durch das "peinliche Missmanagement" in der Regierung aber das Zeitfenster, in dem die Kommission überhaupt Substanzielles erarbeiten könne. "Diese Regierung ist entscheidungsunfähig", konstatierte der Linken-Abgeordnete Lorenz Gösta Beutin. Dass die Kommission schon wieder nicht eingesetzt worden sei, nannte er "ein Trauerspiel".

