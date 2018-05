Zürich (ots) -



Das innovative Unternehmen Casper hat den begehrten Digital

Commerce Award in der Kategorie "Brands & Hersteller" gewonnen und

setzte sich durch namhafte Konkurrenz durch. In der diesjährig neu

eingeführten Kategorie überzeugte Casper durch sein innovatives,

zeitgenössisches Design sowie höchste und nachhaltige Qualität und

das hohe Maß an Kundenorientierung.



Die Jury des siebten Digital Commerce Awards betonte vor allem die

clevere und simple Art und Weise, in der das Unternehmen das

erklärungsbedürftige Produkt Matratze online darstellt. Auch die

einzigartige Vermittlung der Markenwerte an den Kunden wurde gelobt.

Constantin Eis, Europachef von Casper, äußert sich dazu: "Wir freuen

uns sehr, diesen wichtigen Award entgegennehmen zu dürfen. Seit

Firmengruündung ist es unser Ziel, das Schlafen weltweit zu

revolutionieren und dem Kunden eine einfache, vollkommen transparente

Kauferfahrung zu bieten. Dieser Award bestärkt uns in unserer Vision

innovativer Schlafprodukte, die erholsamen Schlaf für jeden

zugänglich machen."



Casper hat mit der Einführung der revolutionären Casper Matratze -

die am häufigsten in Amerika ausgezeichnete Matratze der letzten 10

Jahre - im Jahr 2014 die gesamte Branche aufgemischt. Seit 2016 ist

Casper auch auf dem DACH-Markt erhältlich und beschäftigt im

Headquarter in Berlin mehr als 50 Mitarbeiter. Zum Sortiment gehören

inzwischen auch Kissen, Bettwäsche sowie ein Hundebett. Casper zählt

zu den am schnellsten wachsenden Consumer Brands aller Zeiten.





