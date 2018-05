=== D O N N E R S T A G, 31. Mai 2018 *** 01:50 JP/Industrieproduktion April *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Mai *** 07:45 CH/BIP 1Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj 09:00 LU/Senvion SA, HV, Luxemburg 10:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, HV, Hannover *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,8% gg vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,5% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,5% zuvor: 8,5% 13:15 PT/Bundeskanzlerin Merkel, PK zum Abschluss ihrer Portugal-Reise, Lissabon *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 234.000 *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 58,5 zuvor: 57,6 *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der Florida Prosperity Partnership, Orlando 19:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Forecasters Club of New York *** - CA/G7, Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (bis 2.6.), Whistler - BE/Tagung des Nato-Russland-Rats, Brüssel - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Österreich geschlossen F R E I T A G, 1. Juni 2018 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Mai *** 06:00 US/Ende der Aussetzung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gegen die EU und andere Länder *** 09:20 DE/STS Group AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,7 zuvor: 53,5 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 53,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,8 1. Veröff.: 56,8 zuvor: 58,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 56,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,9 11:00 DE/Grammer AG, Telefon-PK zur Investorenvereinbarung mit dem strategischen Partner Ningbo Jifeng 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +190.000 gg Vm zuvor: +164.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,9% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,15% gg Vm *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,8 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 56,5 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 58,1 Punkte zuvor: 57,3 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben April PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm 22:03 CH/Quartalsüberprüfung des Stoxx-Europe-600-Index *** - US/Kfz-Absatz Mai - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (Fitch), Bulgarien (S&P und Fitch), Irland (S&P), Liechtenstein (S&P), Portugal (Fitch), Ungarn (Moody's) ===

