Aus der deutschen Elektro- und Elektroniklandschaft ist der Standort Bayern nicht wegzudenken: Von Leistungshalbleiter-Herstellern und Elektronikfertigern über Messtechnik-Anbietern und Automotive-Zulieferern bis hin zu Distributoren sind in dem weiß-blauen Bundesland Unternehmen aus vielen Branchensegmenten ansässig. Der deutschlandweite Aufwärtstrend machte sich auch in Bayern bemerkbar. Nach Angaben des Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) hat die Branche im Jahr 2016 hierzulande einen Erlös von über 61 Milliarden Euro erzielt. Im selben Jahr waren 210.000 Arbeitnehmer in der Industrie beschäftigt - bundesweit waren es 846.000 Personen.

Nach einer ZVEI-internen Blitzumfrage beurteilten auch im Jahr 2017 vier von fünf befragten Vorstandsmitgliedern der ZVEI-Zweigstelle Bayern die Geschäftslage als gut. "Dieser Optimismus darf uns aber nicht dazu verleiten, die Geschäftsentwicklung der Elektroindustrie als gegeben anzusehen", sagte Stephanie Spinner-König, Vorsitzende der ZVEI-Landesstelle, in diesem Zusammenhang. "Wir sehen uns ...

