Euroraum: Economic Sentiment - leichter Rückgang im Mai Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum ist nahezu unverändert auf einem hohen Niveau geblieben. Darauf deutet das Economic Sentiment der Europäischen Kommission hin, so die Analysten der DekaBank. Mit 112,5 Punkten habe es im Mai nur 0,2 Punkte niedriger als im Vormonat gelegen. Das aktuelle Niveau bringe nach wie vor eine hervorragende Stimmung bei den Unternehmen und den Haushalten im Euroraum zum Ausdruck. Ausschlaggebend für den leichten Rückgang beim Economic Sentiment im Euroraum seien minimale Verschlechterungen in den Teilkomponenten Industrie, Dienstleister und Konsumenten gewesen. Hingegen im Einzelhandel und in der Bauwirts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...