Inzwischen ist auch die 10-Cents-Marke bei der Aktie der Steinhoff International Holdings (kurz ?Steinhoff?) gefallen. Und das ist auch kein Wunder. Denn es ist keineswegs damit zu rechnen, dass Steinhoff die Zahlen für das vorige Geschäftsjahr schon in Kürze veröffentlichen wird. Im Gegenteil. Wie das Unternehmen mitteilte, wird angestrebt (?aim to release?), die vollständigen und geprüften Zahlen für das vorige Geschäftsjahr bis Ende Dezember 2018 zu veröffentlichen. Also von wegen in Kürze ... (Luis Pazos)

