Die Aktie der deutschen Nordex, eines Herstellers von Windkraftanlagen mit Sitz in Hamburg, schloss gestern bei 9,98 Euro. Im Verlauf des heutigen Handelstags konnte das Unternehmen 0,5% an Wert gewinnen, aktuell (14:45 MESZ) notierte die Aktie bei 10,03 Euro.

Was ist die Entwicklung?

Das Tageshoch liegt am 30.05.2018 bei 10,28 Euro, das sind 22,8% unter dem 52-Wochen-Hoch vom 02.06.2017 in Höhe von 12,99 Euro. Das 52-Wochen-Tief dagegen erreichte das Papier erst im Frühjahr. So ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...