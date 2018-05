Die Wall Street hat sich am Mittwoch zunächst etwas von ihrem Kursrutsch am Vortag erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann wenige Minuten nach der Eröffnung 0,60 Prozent auf 24 506,44 Punkte. Die Bilanz seit Jahresanfang ist aber weiter negativ. Am Dienstag noch hatte die politische Krise in Italien mit ihren Ansteckungsgefahren für die weltweiten Finanzmärkte auch in New York die Kurse unter Druck gesetzt.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 0,61 Prozent auf 2706,29 Zähler hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,40 Prozent auf 6954,15 Punkte zu.

Die Bildung einer Übergangsregierung im hoch verschuldeten Italien verzögert sich aktuell weiter, weil es offenbar doch noch Chancen auf eine politische Koalition gibt. Der Präsidentenpalast bestätigte, dass Staatschef Sergio Mattarella und der designierte Premier Carlo Cottarelli warten, bis klar sei, ob es noch eine Einigung zwischen den Parteien geben könne. Unklar war aber, welche Vereinigungen gemeint waren./ajx/he

