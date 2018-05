Vor dem Hintergrund der aktuellen Spannungen in der internationalen Handelspolitik hat sich Frankreich für eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO) ausgesprochen. Die WTO solle neu gedacht werden, sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Mittwoch auf einer OECD-Konferenz in Paris. Er verteidigte zugleich ein multilaterales Vorgehen in der Handelspolitik und anderen Bereichen: Frankreich reiche allen die Hand, "die den Multilateralismus neu gründen wollen". "Eine Summe einseitiger Entscheidungen bringt uns das Risiko der Konfrontation", warnte Le Maire. "Wir Franzosen und wir Europäer wollen keinen Handelskrieg."

Die USA haben EU-Unternehmen bis zu diesem Freitag von Sonderzöllen ausgenommen. Am Rande des OECD-Treffens in Paris wollten die Europäer erneut mit amerikanischen Vertretern sprechen, um noch nach einer Verständigung zu suchen. Die EU hatte den Amerikanern im Gegenzug für eine dauerhafte Ausnahme unter anderem Gespräche über eine mögliche Reform der Regeln der WTO angeboten. Diese gelten als nicht mehr zeitgemäß, um zum Beispiel Preisdumping zu verhindern./sku/DP/nas

