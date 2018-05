Neuchatel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Orolia freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass seine weltweit führenden Lösungen für Atomuhren für das Galileo Global Navigation Satellite System (GNSS) ausgewählt wurden. Gemäß den Verträgen, die sich insgesamt über 26 Millionen Euro belaufen, wird Orolia die stabilsten Lösungen für die genaueste Zeitmessung bereitstellen, die derzeit am Markt verfügbar ist. Orolia kann sich bei dieser jüngsten Initiative auf seine langjährige Stellung als Anbieter der präzisesten Zeitgebungstechnik für Satellitenprogramme verlassen.



Jeder der Satelliten soll mit zwei Rubidium-Atomuhren sowie mit zwei passiven Wasserstoff-Maser-Uhren, den zuverlässigsten Uhren der Welt, bestückt werden. In den Verträgen wurde zudem vereinbart, dass Orolia physikalische Komponenten für seinen Spectratime Rubidium Atomic Frequency Standard und seine passiven Wasserstoff-Maser-Uhren für weitere 12 Galileo-Satelliten liefert. Diese neuen Satelliten werden die führende Stellung von Orolia auf dem Weltmarkt im Hinblick auf die Zahl der aktiven Atomuhren im All, darunter mehr als 100 im Galileo-System, weiter stärken.



"Dass wir die Europäische Kommission weiterhin mit präziser Zeitmessung für das Galileo-Programm unterstützen dürfen, ist für uns eine Ehre", sagte der CEO von Orolia, Jean-Yves Courtois. "Diese neuen Verträge heben die Stellung von Orolia als weltweit führender Anbieter von belastbaren Lösungen für Ortung, Navigation und Zeitgebung (PNT) noch einmal hervor."



Galileo kann, neben seiner Funktion als unabhängiges europäisches PNT-System, ebenso als sekundäre Signalquelle für Systeme wie GPS, GLONASS oder BeiDou genutzt werden, sollte ein Dienst einmal ausfallen. Galileo bietet für den heutigen Betrieb von GNSS-Systemen die größte Genauigkeit. Die vierfache Redundanz der Uhren, die in jedem der Satelliten eingebaut ist, stellt sicher, dass selbst bei einem Ausfall die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems nicht beeinträchtigt wird.



Es sind derzeit mehr als 150 Orolia Spectratime-Atomuhren zur Unterstützung von Galileo, IRNSS, BeiDou, GAIA und anderen Satellitenmissionen im Umlauf - einige davon seit mehr als zehn Jahren. Orolia stellt das Wissen bereit, das nötig ist, um Lösungen für hoch zuverlässige Weltraumanwendungen zu entwickeln.



Orolia ist führend bei der Entwicklung und Produktion eines breiten Spektrums von hochleistungsfähigen und kostengünstigen synchronisierten GNSS-Quarzoszillatoren, Rubidium- und Maser-Quellen, intelligenten, integrierten GNSS-Referenzuhren, robusten PNT-Geräten, GNSS-Simulationen und Systemen zum Testen von Uhren. Die PNT-Lösungen von Orolia unterstützen eine Vielzahl von kritischen Anwendungsgebieten, wie Verteidigung, Regierungsbehörden, Raumfahrt, Schifffahrt, Unternehmensnetzwerke, Luftfahrt und Telekommunikation.



Orolia ist weltweiter Marktführer bei Lösungen für belastbare Ortung, Navigation und Zeitgebung (Positioning, Navigation and Timing, PNT), mit deren Hilfe Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Sicherheit von kritischen, ferngesteuerten oder risikoreichen Operationen verbessert werden. Orolia verfügt über Standorte in mehr als 100 Ländern und bietet praktisch ausfallfreie GPS/GNSS- und PNT-Lösungen, mit denen Anwendungen für Regierungsbehörden und für die Wirtschaft unterstützt werden. www.orolia.com



