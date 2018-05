Extel, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations DGAP-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband / Schlagwort(e): Sonstiges Extel, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations 30.05.2018 / 16:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung Extel, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations Frankfurt am Main, 30. Mai 2018. Extel - An Institutional Investor Company, die WirtschaftsWoche und der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband freuen sich, die Shortlist des "Deutschen Investor Relations Preises 2018" zu veröffentlichen. Mit diesem Preis wird alljährlich herausragende Investor Relations-Arbeit in Deutschland prämiert. Er wird dieses Jahr zum 18. Mal vergeben. Die Gewinner werden im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung während der 21. DIRK-Konferenz am 05. Juni 2018 in Frankfurt am Main gekürt und die Preise feierlich überreicht. Die Nominierten der einzelnen Kategorien sind in alphabetischer Reihenfolge: DAX30 MDAX SDAX TecDAX Allianz SE Hannover Rück Hapag-Lloyd AG Sartorius AG SE Deutsche LANXESS AG SAF-HOLLAND S.A. Telefónica Deutschland Telekom AG Holding AG Munich Re LEG VTG AG United Internet AG Immobilien AG IR-Manager IR-Manager IR-Manager SDAX IR-Manager TecDAX DAX30 MDAX Christian Burkhard Stephan Haas Veronika Bunk-Sanderson Becker-Hus- Sawazki LEG SAF-HOLLAND S.A. Telefónica Deutschland song Munich Immobilien AG Holding AG Re Alexander Karl Steinle Heiko Hoffmann Stephan Gramkow United Karnick E.ON Hannover Rück Hapag-Lloyd AG Internet AG SE SE Hannes Wittig Oliver Robin Karpp Otmar Winzig Software Deutsche Stratmann Heidelberger AG Telekom AG LANXESS AG Druckmaschinen AG David Enticknap, Head von Extel - An Institutional Investor Company: "In diesem Jahr führen wir zum 13. Mal in Folge unsere Studie in äußerst erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem DIRK durch und freuen uns sehr darüber." "IR-Arbeit bedeutet mehr als die Bereitstellung von Unternehmenszahlen und -fakten. Vielmehr ist ein guter IR-Manager ein Kommunikator, der Anlegern hilft, die Zahlen des Unternehmens richtig einzuordnen", sagt Hauke Reimer, stellvertretender Chefredakteur der WirtschaftsWoche. "Alle Nominierten haben aus Sicht ihrer Investoren dies besonders gut und fair geleistet", so Reimer weiter. Kay Bommer, Geschäftsführer des DIRK, fügt hinzu: "Investor Relations werden immer komplexer. Besonders die zunehmende Regulierung stellt hohe Anforderungen an die IR-Teams. Allerdings liegt darin auch die Chance, das Standing von IR im Unternehmen zu steigern. Umso mehr freut es mich, dass die deutschen Unternehmen hier sehr gut aufgestellt sind." Für weitere Informationen: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband Kay Bommer Reuterweg 81 60323 Frankfurt T. +49 (0) 69.9590 9490 M. +49 (0)173.2094 116 kbommer@dirk.org www.dirk.org Über den DIRK: Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und IR-Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung. Über Extel - An Institutional Investor Company Extel, ein Unternehmen von Institutional Investor, startete seine Umfrage in 1974 zum ersten Mal mit 53 Vermögensverwaltungsgesellschaften, die ihre Ansichten über die Leistungen ihrer Research-Analysten darlegten. Heute ist Extel mit unter die wichtigste unabhängige Qualitätsbewertung im europäischen Equity Markt. Mit breitgefächertem Know-how in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und den Frontier-Märkten bietet Extel wertvolle Einblicke in aktuelle Themen wie SRI und MiFID II. Bei der Extel Umfrage von 2016 haben über 19.000 Investmentprofis 1,1 Millionen Stimmen in der Investmentbranche abgegeben, die einen beispiellosen Datensatz liefern, der Ihnen hilft, Ihr Marktverständnis zu analysieren und voranzutreiben. Über die WirtschaftsWoche: Die WirtschaftsWoche ist das große aktuelle, konsequent marktwirtschaftlich orientierte, weltoffene Wirtschaftsmagazin für Entscheider in Deutschland. An die 100 Redakteure, so viele wie bei keinem anderen Wirtschaftsmagazin, analysieren Woche für Woche die wesentlichen weltweiten Entwicklungen in Wirtschaft und Politik, auf den Finanzmärkten und im Management, in Technik und Wissenschaft. Die Redaktion stützt sich dabei auf Auslandsbüros in New York, Shanghai, São Paulo, Tokio, Brüssel, London, Paris und im Silicon Valley. Ergänzt wird die Berichterstattung durch das Online-Team von wiwo.de, das tagesaktuell Ereignisse präsentiert und analysiert.

