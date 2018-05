Die neueste Lifesize-Innovation ermöglicht eine einfache kabellose Präsentation von Inhalten

HAMBURG, Germany and AUSTIN, Texas, May 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lifesize (https://www.lifesize.com/de?utm_medium=pr&utm_source=press-release&utm_campaign=FY18-Lifesize-Share-Launch-PR&ls=Content&ssd=homepage-LifesizeShare&cid=7011B000001xRgc), ein weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich Videokonferenztechnologie, macht dem Kabelwirrwarr in Besprechungsräumen ein Ende. Mit Lifesize Share (https://www.lifesize.com/en/wireless-media-sharing?utm_medium=pr&utm_source=press-release&utm_campaign=FY18-Lifesize-Share-Launch-PR&ls=Content&ssd=webpage-LifesizeShare-Product-Page&cid=7011B000001xRgc) können Teams Inhalte bei Besprechungen unterbrechungsfrei präsentieren, ohne dass es erforderlich ist, den richtigen Dongle zu finden und anzuschließen.

"Mit Lifesize Share werden Präsentationen in Besprechungen unglaublich einfach, ohne kostbare Zeit damit zu verlieren, Kabel und Stecker zu finden und zu verbinden", erklärte Craig Malloy, CEO von Lifesize. "Wir haben begeistertes Feedback von Kunden und Partnern erhalten untermauert von einer hohen Nachfrage."

Lifesize Share bietet eine wirklich kabellose und benutzerfreundliche Lösung, mit der sich über Laptop, Tablet oder Smartphone mühelos eine Verbindung herstellen lässt, um Inhalte anzuzeigen, Präsentationsdateien in die Warteschlange einzureihen und zwischen Vortragenden zu wechseln. Darüber hinaus dient Lifesize Share als separater, sicherer Wi-Fi-Zugangspunkt für das Bereitstellen eines einfach zu nutzenden Gastzugangs zum Teilen von Inhalten, was unnötige Kontakte zum Unternehmensnetzwerk vermeidet.

Der Einsatz erfolgt ganz einfach: Moderatoren besuchen über ihren Web-Browser die kundenspezifische URL und wählen den Besprechungsraum aus. Lifesize Share kümmert sich um den Rest, erkennt das Endgerät automatisch mittels Ultraschallwellen und ermöglicht dem Nutzer, einen ganzen Bildschirm, eine bestimmte Anwendung oder Präsentationsdatei darzustellen oder Video/Audio auf dem Monitor des Besprechungsraums zu streamen.

Lifesize Share ist ab 499 Euro erhältlich und ab sofort über Lifesize oder das Lifesize-Partnernetzwerk verfügbar.

Weitere Informationen über Lifesize Share unter www.lifesize.com/share (https://www.lifesize.com/en/wireless-media-sharing?utm_medium=pr&utm_source=press-release&utm_campaign=FY18-Lifesize-Share-Launch-PR&ls=Content&ssd=webpage-LifesizeShare-Product-Page&cid=7011B000001xRgc).

Erfahren Sie mehr über Lifesize Share und andere Innovationen von Lifesize auf der Fachmesse InfoComm 2018, die vom 6. bis 8. Juni in Las Vegas stattfindet, und besuchen Sie uns am Stand N2434 (https://infocomm18.mapyourshow.com/7_0/floorplan/?hallID=A&selectedBooth=booth~N2434).

Über Lifesize

Lifesize verbindet Menschen und verbessert das Arbeitsumfeld. Seit über einem Jahrzehnt ist das Unternehmen führend in der Entwicklung von Videokonferenztechnologie und der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Lösungen, die Menschen verbinden. Wir kombinieren führende, Cloud-basierte Videokonferenzdienste mit preisgekrönten und einfach zu verwendenden Video-Endgeräten, die sich für jeden Konferenzraum eignen. So können Sie sich jederzeit und überall mit Ihren Kollegen verbinden. Unsere Videokonferenzlösungen wurden für die Anforderungen moderner Großunternehmen entwickelt, und sind dennoch für Unternehmen jeder Größe zugänglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lifesize.com/de (http://www.lifesize.com/de) oder folgen Sie uns auf Twitter unter @LifesizeHD (https://twitter.com/LifesizeHD).

Lifesize, Lifesize Share und das Lifesize-Logo sind eingetragene Marken von Lifesize, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d91dae16-38a2-4557-a976-e4252283ac37/de (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d91dae16-38a2-4557-a976-e4252283ac37/de)

Media Relations: Maria Galler, Lifesize Thorsten Papkalla, The Hoffman Agency PR@lifesize.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LifeSize, Inc. via Globenewswire