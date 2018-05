Bremen (ots) - Mit Dominic Volkmer steht ein weiterer Abgang von Werders U 23 fest. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt zum SSV Jahn Regensburg in die 2.Bundesliga.



"Dominic hat sich in den letzten zwei Jahren bei uns sehr gut entwickelt. Wir hätten gerne mit ihm weiter zusammengearbeitet, respektieren aber seine Entscheidung den nächsten Schritt gehen zu wollen. Für seine neue Aufgabe in Regensburg wünschen wir ihm viel Erfolg", sagt Björn Schierenbeck, Leiter von Werders U 23.



Dominic Volkmer wechselte 2016 vom VfB Oldenburg an die Weser. Seitdem absolvierte er 62 Partien für die Grün-Weißen in der 3.Liga. Sein einziger Treffer im Trikot des SV Werder sicherte am letzten Spieltag der Saison 2016/2017 den Klassenerhalt für Werders U 23.



